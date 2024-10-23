Asgari Ücrete Zamda En Yüksek Tahmin! 1,5 Aylık Geri Sayım: O İhtimalle Bile 25 Bin Lirayı Aşamadı

2025 asgari ücret zammı tahminleri şekillenmeye başladı. Milyonlarca asgari ücretli enflasyonun altında kalmayan bir artış beklerken, işverenler ve uzmanlar farklı farklı oranları gündeme getiriyor.

İşverenler asgari ücrete yüzde 25 dolaylarında bir artış yapılması gerektiğini dile getirirken, bütçe planlamalarını da bu rakam üzerinden hazırlamaya başladılar. Ekonomistler ise işverene göre biraz daha iyimser bir tablo çizerek zam oranının yüzde 30-35 seviyesinde olabileceğini belirtiyorlar.

ASGARİ ÜCRETE ZAM TAHMİNİ

Hürriyet Gazetesi’nden Noyan Doğan, geçmiş yıllarda yapılan asgari ücret zamlarının nasıl belirlendiğini anımsatırken dikkat çeken bilgiler paylaştı. “Geçmiş yıllarda enflasyon ile asgari ücret zammı arasındaki ilişkiye bakarsak; çok uzağa gitmeden, 2021 yılında enflasyon yüzde 36 iken 2022 başında asgari ücrete yüzde 50, temmuz ayında da yüzde 30 zam yapıldı. 2022 enflasyonu yüzde 64 iken 2023’ün başında asgari ücret yüzde 54, temmuz ayında da yüzde 34 arttı. 2023 yılında yıllık yüzde 64’lük enflasyona karşın asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı” diyen Noyan yeni asgari ücret tahminini şu sözlerle anlattı:

“Benim tahminim 2025’te asgari ücretin yüzde 45 civarında artacağı yönündedir. Bu da net asgari ücretin 24.650 liralara çıkması anlamına geliyor. Bunun üzerine refah payı gelir mi; onu da yılın sonunda göreceğiz.”

1,5 AYLIK SÜRE KALDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları yaklaşık 1,5 ay sonra ilk görüşmeler için masaya oturacak. Aralık ayı içinde 4 kez bir araya gelecek komisyonda 3. ve 4. Toplantılarda rakamlar şekillendirilecek. Son toplantının ardından anlaşma sağlanan rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

Kaynak: Hürriyet