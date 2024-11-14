Asgari Ücrete Zam İçin ‘22.500 TL’ İddiası: ‘Benim Edindiğim Bilgi…’ Diyerek Açıkladı: ‘Şimşek de Merkez Bankası Başkanı da Hepimizden İyi Biliyor’

Yıl sonu yaklaştıkça asgari ücretin ne kadar olacağı çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Net 17.002, brüt 20.002 TL olan 2024 asgari ücretinin gelecek yıl maksimum oranda zam yapılsa dahi 25 bin TL’yi aşması beklenmiyor. Ortaya atılan kulis bilgileri ve enflasyon rakamları ise yeni asgari ücret tablosunu o rakamlarda şekillendiriyor. İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRETE ZAM SENARYOLARI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında 4 kez toplanması ile belirlenecek asgari ücret 2025 zam oranı milyonların gelirini artıracak. Masada işveren, işçi ve hükümet temsilcilerinin sunacağı veriler arasında zammı belirleyecek olan ise enflasyon rakamları olacak. Yıl sonu enflasyonunun ise kabaca yüzde 45 oranında gelmesi bekleniyor. Yeni asgari ücrete zam aralığının Merkez Bankası’nın 2025 hedef enflasyonu olan yüzde 21’den başlayarak yüzde 45’e kadar uzanan bir aralıkta kalacağı öngörülüyor.

“BU RAKAMI ÇIKILSA DAHİ ZAM YAPILMAMIŞ OLACAK”

Ancak asgari ücrete yüzde 25 dolaylarında zam yapılması ihtimali A planı olarak çalışanların karşısında dururken Dr. Şeref Oğuz ve Gazeteci Deniz Zeyrek maaş tahminlerini açıkladı. Yıl sonu enflasyon beklentisine göre asgari ücret 2025 rakamının en az 25.210 TL’ye yükselmesi gerektiğini belirten Şeref Oğuz, “Asgari ücreti bu rakama çıkarsak dahi zam yapmamış oluyoruz. Bu sadece enflasyon telafisi olacaktır” dedi.

“BENİM EDİNDİĞİM BİLGİ…’ DEDİ, RAKAMI AÇIKLADI

Gazeteci Deniz Zeyrek ise, 2025 asgari ücret tahmininin 22.500 TL olacağını söyledi. “Daha doğrusu bunun konuşulduğunu biliyorum. 1 Ocak 2024 itibarıyla 17.002 liralık asgari ücretin 1 Ocak 2025’te yeniden 17.002 TL olması için 25 bin TL’ye çıkarılması lazım. Alım gücünden kaynaklı eşitlenmiş olur. Bu bir artırım değil, aradaki farkı vermek. Bu bir zam olmayacağı için enflasyonu tetiklemesi söz konusu olamaz. Siz bunun üzerinde 30 bin TL gibi zam yaparsanız belki alım gücü arttığı için vatandaş daha çok alışveriş yapacak. Bunun da enflasyona etkisi olabilir. Bunu Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı da hepimizden iyi biliyor. Benim edindiğim bilgi 22-22.500 civarı bir asgari ücret olacak” ifadelerini kullandı.