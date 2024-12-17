ASGARİ ÜCRETE ZAM! Fatih Portakal’dan TÜRK-İŞ’e Sert Çıkış: Masadan 18 Kez Elleri Boş Kalkınca İsyan Etti: ‘Her Sene Olduğu Gibi Olacak…’
Son dakika haberi… Asgari ücret 2. toplantısı dün yapıldı, şimdi gözler 3. toplantıya çevrildi. Asgari ücret 2024’te yüzde 49,11’lik artışla net 17.002 TL olmuştu. Ancak Ocak zammı döneminde ilk iki görüşmede rakamlar konuşulmadı. ‘2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak’ sorusu ise gündemdeki sıcaklığını artırdı. Gazeteci Fatih Portakal asgari ücrete zam rakamının masada konuşulmaması üzere TÜRK-İŞ yetkililerine seslendi. Dikkat çeken o açıklamalar haberimizde…
Kaynak: Sözcü TV
Son dakika: Asgari ücret Tespit Komisyonu 2025 asgari ücret rakamını belirlemek için dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantıda yeni asgari ücretin 3. Toplantı sonunda açıklanacağı ifade edilmesine rağmen beklentilerin aksine ne işveren ne de işçi kanadından dün masaya herhangi bir rakam gelmediği öğrenildi. TÜRK-İŞ yetkilileri TİSK’in herhangi bir rakam önerisinde bulunmadığını ve onlardan teklif gelene kadar bekleyeceklerini ifade etti. Tüm bu gelişmelerle milyonlar ‘asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak’ sorusunun yanıtını daha da merak etmeye başladı. Peki asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? TÜRK-İş ve TİSK ne talep ediyor? Gazeteci Fatih Portakal ‘her sene olduğu gibi olacak’ diyerek canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar…
TOPLANTI SONRASI RAKAM AÇIKLAMASI
Asgari ücret zammı yüzde 49,11 artış ile 2024 yılında net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olmuştu. Bir yandan Tespit Komisyonu toplantıları devam ederken bir yandan da açıklamalar peş peşe geliyor. Dünkü ikinci toplantının ardından konuşan işçi temsilcisi TÜRK-İŞ’in Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Gerek işveren temsilcilerimiz gerek hükümet temsilcileri bir rakam açıklayın dedik. Bu rakam üzerinde kamuoyu ile paylaşalım, gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik ancak rakam açıklanmadı” ifadelerini kullandı.
“Önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığımız bize üçüncü toplantı gününü bildirecekler bugün belli olmadı” diyerek yeni asgari ücret rakamının gelecek hafta açıklanabileceğinin sinyalini de verdi.
ZAMDA ‘TEKLİF’ BİLMECESİ
Asgari ücret tartışmaları sürerken Sözcü TV ekranlarından TÜR-İŞ’in rakam teklif etmemesine ilişkin sert bir çıkış yapan Gazeteci Fatih Portakal, “Aylardır konuşuyoruz. İnsanlar artık bir şey duymak istiyor. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Hadi işveren sendikası açıklamıyor. Arkadaş sen açıklasan ne olur? Sen en azından 30 istiyorum, 50 istiyorum diye açıklamıyorsunuz TÜRK-İŞ yetkilileri? Açıklamıyorsalar oyunu boz. Çıkmış oraya beyefendi, rakam açıklamıyorlar. Siz söyleyin o zaman. Şöyle olacak filmin sonu, her sene olduğu gibi. Yazın bir kenara. Önümüzdeki hafta açıklayacaklar. TÜRK-İŞ diyecek ki, ‘ben altına imza atmadım şerh koydum.’ En azından siz açıklayın bilelim” diye yorumda bulundu.
18 KEZ MUHALEFET ŞERHİ KOYDULAR
2024 asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından TÜRK-İŞ yılda iki kez zam yapılması konusunda muhalefet şerhi koymuştu. Ergün Atalay 27 Aralık 2023’te yaptığı açıklamada, Türk-İş’in talebinin 18 bin lira ve yılda iki kez zam yapılması olduğunu ifade etmişti. Atalay’ın ‘kırmızı çizgimiz’ dediği açlık sınırı da daha 30 Nisan 2024’te 17.735 lira olarak 17.002 liralık asgari ücreti aşmıştı. Kasım ayı itibarıyla bu rakam 20.562 TL oldu.
AKP dönemindeki gerçekleştirilen zamlar döneminde işçiler masadan 18 kez eli boş kalkmış, bunların 6’sında 3’lü uzlaşı kararı alınmış, ikisinde ise işçilerin istediği oranlar kabul görmüştü.
YÜZDELİK ARTIŞLARLA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLABİLİR?
Yüzde 20 zam: 20.402,40 TL
Yüzde 25 zam: 21.252,40 TL
Yüzde 30 zam: 22.102,60 TL
Yüzde 35 zam: 22.952,70 TL
Yüzde 40 zam: 23.802,80 TL
Yüzde 45 zam: 24.652,90 TL
Yüzde 50 zam: 25.503 TL
İŞÇİ, İŞVEREN VE HÜKÜMETİN TALEPLERİ NE?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimi asgari ücretli çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, TÜRK-İŞ temsilcileri ise resmi enflasyon oranı üzerinden yapılan tartışmaları ‘anlamsız’ olarak nitelendirdi. İşverenler ise yüzde 25-35 aralığındaki bir rakamda yeni asgari ücretin belirlenmesini talep ediyor. Ayrıca hem işveren hem işçi devlet desteklerinin ve gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini talep ediyor.