ASGARİ ÜCRETE ZAM! Fatih Portakal’dan TÜRK-İŞ’e Sert Çıkış: Masadan 18 Kez Elleri Boş Kalkınca İsyan Etti: ‘Her Sene Olduğu Gibi Olacak…’

Son dakika: Asgari ücret Tespit Komisyonu 2025 asgari ücret rakamını belirlemek için dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantıda yeni asgari ücretin 3. Toplantı sonunda açıklanacağı ifade edilmesine rağmen beklentilerin aksine ne işveren ne de işçi kanadından dün masaya herhangi bir rakam gelmediği öğrenildi. TÜRK-İŞ yetkilileri TİSK’in herhangi bir rakam önerisinde bulunmadığını ve onlardan teklif gelene kadar bekleyeceklerini ifade etti. Tüm bu gelişmelerle milyonlar ‘asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak’ sorusunun yanıtını daha da merak etmeye başladı. Peki asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? TÜRK-İş ve TİSK ne talep ediyor? Gazeteci Fatih Portakal ‘her sene olduğu gibi olacak’ diyerek canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar…