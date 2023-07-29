Asgari ücrete enflasyon ayarı: Artık yılda bir kez zam yapılacak!
Asgari ücrete yüksek enflasyon nedeniyle yılda iki kez yapılan zamlar, iddiaya göre yeni yıldan itibaren yılda bir kez belirlenecek.
Yeni ekonomi yönetimi, enflasyon önleyici tedbirlerini sürdürüyor. Bu kapsamda asgari ücrete yılda iki kez yapılan zamlar teke düşürülecek.
Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre, ekonomi kurmayları bu değişiklikle, yıl içerisinde asgari ücrette iki kez sağlanan artışın oluşturduğu enflasyonist etkiyi kırmayı amaçlıyor.
ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN
Bu durumun tersine döndürülmesi ve enflasyonla mücadelenin sekteye uğramaması için yılda tek zammın faydalı olacağı düşüncesi hakim.
Sürecin sağlıklı işlemesi açısından bu adımın atılmasının gerekli olduğunu da belirten kurmaylar, tüm ücretlerin artışı körükleyen asgari ücret zammının yılın ikinci yarısından sonra enflasyonda sağlanacak düşüşün önünü kesmemesi için tek zam seçeneğine sıcak bakıyor.