Asgari ücrete enflasyon ayarı: Artık yılda bir kez zam yapılacak!

Asgari ücrete yüksek enflasyon nedeniyle yılda iki kez yapılan zamlar, iddiaya göre yeni yıldan itibaren yılda bir kez belirlenecek.

Asgari ücrete enflasyon ayarı: Artık yılda bir kez zam yapılacak! - Resim: 1

Yeni ekonomi yönetimi, enflasyon önleyici tedbirlerini sürdürüyor. Bu kapsamda asgari ücrete yılda iki kez yapılan zamlar teke düşürülecek.

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Asgari ücrete enflasyon ayarı: Artık yılda bir kez zam yapılacak! - Resim: 2

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre, ekonomi kurmayları bu değişiklikle, yıl içerisinde asgari ücrette iki kez sağlanan artışın oluşturduğu enflasyonist etkiyi kırmayı amaçlıyor.

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Asgari ücrete enflasyon ayarı: Artık yılda bir kez zam yapılacak! - Resim: 3

ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN

Bu durumun tersine döndürülmesi ve enflasyonla mücadelenin sekteye uğramaması için yılda tek zammın faydalı olacağı düşüncesi hakim.

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Asgari ücrete enflasyon ayarı: Artık yılda bir kez zam yapılacak! - Resim: 4

Sürecin sağlıklı işlemesi açısından bu adımın atılmasının gerekli olduğunu da belirten kurmaylar, tüm ücretlerin artışı körükleyen asgari ücret zammının yılın ikinci yarısından sonra enflasyonda sağlanacak düşüşün önünü kesmemesi için tek zam seçeneğine sıcak bakıyor.

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