Asgari Ücrete Endeksli Alt Sınır Binlerce Lira Kaybettirdi! AKP Teklif Verdi, 12 Aylık Brüt Ücret Üstünden Hesaplanacak

Rapor parası hesaplamada son yıllarda yapılan değişiklikler ciddi farklılıklara yol açtı. Özellikle son 3 aylık ücret yerine 12 aylık ücretin dikkate alınması çalışanların aldığı paralarda düşüşlere neden oldu. Yeni sistem asgari ücrete endeksli alt sınır uygulaması nedeniyle asgari ücretli çalışanı korurken, daha yüksek gelirli çalışanların rapor parası miktarında belirgin bir azalma yarattı.

90 BİN LİRA SEVİYELERİNDEN 72 BİN LİRAYA GERİLİYOR

Habertürk’te yer alan habere göre, örneğin brüt ücreti geçen yılın ikinci yarısında 20.000 TL, bu yılın ilk yarısında 30.000 TL, ikinci yarısında 36.000 TL olan bir kişiye Ekim ayında doğumdan dolayı rapor parası ödenirken eski sistemde sadece son 3 ay dikkate alındığından günlük 800 TL’den 16 hafta için toplam 89.600 TL ödeniyordu. Aynı kişinin doğum raporu parası yeni sistemde hesaplanırken, geçen yılın Ekim – Aralık ve bu yılın Ocak – Haziran dönemindeki ücreti de dikkate alındığından rapor parası günlük 644 TL olarak kabul ediliyor ve 16 hafta için 72.173 TL bağlanıyor.

AYM İPTAL ETTİ

Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken bir adım geldi. Mahkeme, geçici iş göremezlik ödeneği konusunda hastalık ve analık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası bakımından ayrım yapılmasını Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etti. Yeni bir düzenleme yapılması için ise 9 aylık süre verdi. AYM’nin kararı Resmi Gazete’de 21 Mart 2021 tarihinde yayımlandığı için 9 aylık süre 21 Kasım’da doldu.

TABANDA EŞİTLİK SAĞLANIYOR

AKP milletvekillerince geçen hafta TBMM’ye sunulan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde, geçici iş göremezlik ödenekleri ile ilgili değişikliğe de yer verildi. Teklif, iş kazası ve meslek hastalığı durumunda tedavi süresince verilen geçici iş göremezlik ödeneklerinin de hastalık ve analık sigortasında olduğu gibi son üç ay yerine son 12 aylık brüt ücret üzerinden hesaplanmasını öngörüyor. Böylece iş kazası ve meslek hastalığı geçirenler de eskisine göre daha az rapor parası alacaklar.

İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ DEĞİŞMEYECEK

İş kazası ve meslek hastalığı geçirenlerin meslekte kazanma kaybının en az yüzde 10 azalması halinde sürekli iş göremezlik geliri ödeniyor. Sürekli tam iş göremezlik geliri, son üç aydaki ortalama brüt ücretin yüzde 70’i olarak kabul ediliyor. Bu şekilde hesaplanan tutar üzerinden iş göremezlik oranına göre sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor. Bu uygulama eskiden olduğu gibi aynen devam edecek. Değişiklik olmayacak.

Kaynak: Habertürk