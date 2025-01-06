Asgari Ücrete Ara Zamda Flaş Gelişme: Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı! Haziran Ayında...
Ocak 2025'te asgari ücrete yapılan zammı aylar öncesinden bilen Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz, milyonların merak ettiği asgari ücrete ara zam iddiaları için son noktayı koydu. Yılmaz, canlı yayında asgari ücrete haziran ayında ara zam yapılıp yapılmayacağını ilk kez açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasıyla birlikte 2025'te asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Milyonlarda hayal kırıklığı uğratan zam oranında, çalışanların ve kamuoyunun en merak ettiği konu ara zam olup olmayacağı oldu. Asgari ücretin ardından ara zam tartışmaları gündeme gelirken Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz, Haber Global canlı yayınında asgari ücrete ara zam iddiaları için son noktayı koydu.
"YÜZDE 30 ZAM OLACAK DEDİK, YÜZDE 30 OLDU"
Asgari ücrete yapılan zammı aylar öncesinden bilen Yılmaz, "Geçtiğimiz aylarda yüzde 30 olacağını söylemiştik. Kayıtlar var, dönüp herkes inceleyebilir. Hiç 35, 40, 50 telaffuz etmedik. Ama 35, 40, 50 telaffuz edenler vardı, sendikalar çıktı 74 bekledi. Ya niye insanların umutlarıyla oynuyorsunuz? Keşke böyle bir sorunumuz olmasa, keşke yüzde 75, yüzde 100 asgari ücret artışları yapsak da bu konu gündemimizde çıksa" dedi.
ASGARİ ÜCRETE HAZİRANDA ARA ZAM YAPILACAK MI?
Beklentileri çok yükseltmemek lazım diyen Yılmaz, asgari ücrete haziran ayında ara zam yapılıp yapılmayacağını açıkladı. Yılmaz, "Ben Haziran ayında bir asgari ücret artışının olacağını düşünmüyorum. Öyle bir şey olacak olsaydı eğer 2025 yılının asgari ücreti yapılırken denirdi ki şimdi yüzde 30 veriyoruz, Haziranda gözden geçireceğiz denilirdi. Böyle bir açıklama var yok.
Enflasyon beklentileri daha aşağıya gidiyor. Ben söylüyorum bugün itibarıyla şu anda daha henüz yeni asgari ücretten kimse maaşını almamışken kulis bilgisi, kulislerde konuşuluyor diyerek Haziran ayında yeni bir asgari ücret çalışması yapılacağını söylemek bence sürece zarar veriyor." ifadelerini kullandı.