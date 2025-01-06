Asgari Ücrete Ara Zamda Flaş Gelişme: Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı! Haziran Ayında...

"YÜZDE 30 ZAM OLACAK DEDİK, YÜZDE 30 OLDU"

Asgari ücrete yapılan zammı aylar öncesinden bilen Yılmaz, "Geçtiğimiz aylarda yüzde 30 olacağını söylemiştik. Kayıtlar var, dönüp herkes inceleyebilir. Hiç 35, 40, 50 telaffuz etmedik. Ama 35, 40, 50 telaffuz edenler vardı, sendikalar çıktı 74 bekledi. Ya niye insanların umutlarıyla oynuyorsunuz? Keşke böyle bir sorunumuz olmasa, keşke yüzde 75, yüzde 100 asgari ücret artışları yapsak da bu konu gündemimizde çıksa" dedi.