Asgari ücrete ara zam iddiası: SGK uzmanı "yüzde yüz..." diyerek anlattı
"Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtlayan SGK Uzmanı İsmail Sevinç "Yüzde yüz" diyerek anlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını açıklamıştı. Pek çok kalemde yaşanan fiyat artışları, emekliye seyyanen zam iddialarının ardından bir ara zam iddiası da asgari ücretliler için geldi. SGK Uzmanı İsmail Sevinç, asgari ücrete temmuzda yüzde zam beklediğini söyledi, prim artışlarının devlet ödemeleri için gerekli olduğunu savundu.
Sözcü TV sunucusu Senem Toluay Ilgaz'ın "En düşük emekli maaşını konuşurken hep asgari ücrete atıf yapıyoruz. En düşük emekli maaşının en azından asgari ücrete endekslenmesi isteniyor. Her ne kadar tek zam denilse de asgari ücrete temmuz zammı gündeme gelecek gibi. Siz de öyle düşünüyorsunuz değil mi?" sorusuna SGK Uzmanı İsmail Sevinç, "Yüzde yüz" yanıtını verdi.
Sevinç şu değerlendirmeleri yaptı:
"Bu konuya birkaç yerden bakalım. Bir; asgari ücret 17 bin lira, temmuz ayına geldiğimiz zaman yüzde 20-25 enflasyonla girecek, o da eriyecek. Bir de şu var yüzde 20-25 6 aylık bir TÜFE olduğu zaman tarihinde hiçbir zaman tek zamla götürülmemiş. İstatistik var ya."
"Asgari ücrete artış demek, devletin kasasına da para girmesi demek. Çünkü prim topluyor. Onu artırmazsa emekliye de standart vereceğini de vermekte zorlanır."
"Şöyle düşünün siz emekli maaşını yüzde 25 artırıyorsunuz ama asgari ücrete hiçbir şey yapmıyorsunuz. Prim toplayamazsınız. Orada da yüzde 25 yapmazsanız bir anda 300-400 milyardan mahrum kalacaksınız. İster misiniz? Zaten zorlanıyorsunuz. Doğal sonucu olarak, gelir fonksiyonunda var."
"Sadece iyileştirme değil bir taraftan işleri yürütmek için de gerekiyor. Bence yüzde yüz. 2 aylık enflasyonun yüzde 10'ları aştığı bir ortamda asgari ücretin temmuza götürmesi bile kolay değil."
"Emekli maaş artışları devreye gireceği için, normal artışları diyorum, rutin artışlar onun da bir yerden artırıp finanse edecek, edilmesi gerekiyor."