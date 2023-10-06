Asgari ücret zammıyla ilgili merak edilenler: Ünlü ekonomist net rakam verdi

Milliyet gazetesinin aktardığına göre Bayram, şunları söyledi: "Son açıklanan enflasyon oranına göre üç aylık kümülatif rakam yüzde 25’lere tekabül ediyor. Daha üç aylık enflasyon rakamı belli olmadı. Ancak enflasyonla alakalı yükseliş trendinin son bulduğunu söyleyebiliriz.