Asgari Ücret Zammını Canlı Yayında Açıkladı: O Formül Yeniden Gündemde: ‘Bunun Üstü Olmayacak…’

Asgari ücret, memur ve emekli zammı üzerinde etkili olan enflasyon rakamları bir kez daha tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz gün TÜİK aylık enflasyonu yüzde 2,97, yıllık enflasyonu ise yüzde 49,38 olarak duyurdu. ENAG verileri başka, İTO verileri ise enflasyonda bambaşka rakamlar ortaya koydu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan aradaki farklılığın sebebini ‘yöntem farklılığı’ olarak açıkladı.

Peki asgari ücret zammı 2025 için ne kadar, kaç TL olacak? Sözcü TV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Evren Bolgün, milyonlarca çalışan için senaryoyu anlattı.

IMF’Yİ İŞARET ETTİ

“Temmuz’da asgari ücrete zam olmadı. 3 ay sonra en büyük saatli bomba önümüzde. Hem IMF’nin 4’üncü madde konsültasyonunda yazıldığı gibi hem de Mehmet Şimşek başta olmak üzere ekonomi temsilcileri tarafından dile getirildiği gibi ‘beklenen enflasyon’a göre 2025 asgari ücret zammı tek sefer yapılacak” diyen Prof. Dr. Bolgün’e göre asgari ücret zammı o rakamın üzerine çıkmayacak.

BEKLENEN ENFLASYON BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE

“Bu durum 2024 yılının ikinci yarısından bir stok birikimi getirecek. Yani enflasyon 45’ler mertebesinde kapatabilir” ifadelerini kullanan Bolgün, “Peki 2025 yılında OVP’ye göre beklenen enflasyon oranında yüzde 17,5 zam yaparsanız, üzerine de eklenirse maksimum 20 gibi bir yerlere gelecek. Ben kendi senaryomda yüzde 20’yi baz alıyorum. Bunun üstü olmaz. Dolayısıyla sıkıntılı bir süreç geliyor. Bu yılın sonunda ise yüzde 25 gibi bir refah kaybı olacak” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kaynak: Sözcü TV