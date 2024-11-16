Asgari Ücret Zammında Masanın İki Ucundaki İsim Konuştu! Bu Kez Tahmini Yapan İnsan Bile Değil… En Yüksek Oranı O Verdi

Asgari ücret son dakika zam haberleri 7 milyondan fazla çalışanın ve diğer tüm ücretli çalışanların da gündeminde. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı 1,5 aydan kısa bir süre sonra netleşecek. 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanacak asgari ücret için 7’den 70’e herkes gözünü Ankara’ya çevirmişti. Açıklamalar peş peşe geldi.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN ASGARİ ÜCRETE ZAM AÇIKLAMASI

2025 asgari ücret zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten önemli bir mesaj verdi. Asgari ücretin komisyon kararıyla belirleneceğine dikkat çeken Şimşek "Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı masasında işçileri temsil edecek TÜRK-İŞ ise, Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde asgari ücret için açıklamalara yer verdi. Kurul, enflasyonla mücadelede asgari ücretin kullanılmasını kabul etmediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Burada bir algı operasyonu yürütülmekte ve enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. Türk-İş Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında bu ilkelerin savunulması gerektiğine işaret etmektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir.”

FATİH PORTAKAL’DAN YAPAY ZEKALI ‘ASGARİ ÜCRET’

Gazeteci Fatih Portakal, Trump'ın seçilmesini ve Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucunu da bilen yapay zekanın asgari ücret 2025 rakamını da tahmin ettiğini dile getirdi. Sözcü TV'deki program öncesinde yapay zekaya "2025 asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunu yönelttiğini belirten Portakal, yapay zekanın zam oranını yüzde 35-45 arasında öngördüğünü ve asgari ücretin 22.952 TL ile 24.652 TL arasında olacağını tahmin ettiğini aktardı.