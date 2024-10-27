Asgari Ücret Zammında Masadaki İki Formül Ortaya Çıktı: Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İşte Konuşulan Zam Oranları...

Yeni yıl yaklaştıkça, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili tahminler ve tartışmalar gündeme gelmeye başladı. Bakanlıkların, özellikle asgari ücret ve en düşük emekli aylıkları başta olmak üzere, yapılacak artışlara ilişkin "etki analizi" çalışmalarını başlattıkları ifade ediliyor. Asgari ücrete yapılacak zam konusunda en büyük tartışma, artışın 2024 yıl sonu enflasyon oranına mı yoksa 2025 yılı için beklenen enflasyon oranına mı göre yapılacağı yönünde.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ekonomi yönetimi, 2025 yılı enflasyon beklentisi olan yüzde 25 oranında bir artış yapılmasını öngörüyor. Eğer yüzde 25 oranında bir artış olursa, asgari ücret 21 bin 250 lira seviyesine çıkacak. AKP içinde hâkim olan görüş ise, artışın yüzde 28-30 civarında yapılması gerektiği yönünde, bu durumda asgari ücretin 22 bin lira civarında olması bekleniyor. İş dünyasında ise çoğunluk asgari ücretin 22-23 bin lira seviyesine yükseltilmesini öneriyor.

MUHALEFET 'EN AZ 30 BİN LİRA OLMALI' DİYOR

Muhalefet ise asgari ücretin en az 30 bin lira olmasını savunuyor. Aralık ayı başında işçi ve işverenler arasında asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin hem yaşam standartlarını yükseltecek hem de ekonomik dengeyi koruyacak bir seviyede belirlenmesini umut ettiğini ve aralık ayında görüşmelerin başlayacağını ifade etti.

EMEKLİ AYLIKLARI İÇİN BEKLENEN ARTIŞ ORANI YÜZDE 20

Emekli maaşlarına ilişkin olarak, AKP'de genel görüş, son altı aylık enflasyon oranına göre bir artış yapılacağı yönünde. 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da bu artış oranına tabi tutulması bekleniyor. Bu yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşirken, Orta Vadeli Program’da (OVP) 2024 yıl sonu için enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak belirlenmişti. Ancak, Merkez Bankası’nın bu hafta yayımladığı piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 44 civarında olması bekleniyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, son altı aylık enflasyon oranı yüzde 20 seviyelerinde olacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine bu oranda bir zam yapılacak. OVP tahminleri gerçekleşirse ise zam oranı yüzde 17 civarında kalacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi