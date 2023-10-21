Asgari ücret zammında dikkat çeken tahmin: Zam oranı ve rakam açıklandı

YENİ ASGARİ ÜCRET 15 BİN LİRAYI AŞACAK MI?

Hem hükümet kanadından yapılan açıklamalar hem de kamuyounda oluşan fikre göre yeni yılda asgari ücretin 15 bin liranın üstüne çıkacağı tahmin ediliyor. Mevcut plana göre yüzde 35'lik bir asgari ücret zammında ise maaşların 15 bin 400 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.