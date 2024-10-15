Asgari Ücret Zammı Tek Tek Hesaplandı: Kulislerde Konuşulan 3 Rakam Ortaya Çıktı
Milyonlarca insanın gözü 2025 Ocak ayında yapılacak zamlara çevrilmişken, asgari ücret için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı.
Kaynak: Ekonomim
Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin olası tutarına dair analizler sürerken, en düşük emekli maaşlarının da yeniden düzenlenmesi gündemde. Beklenen enflasyon oranında zam yapılacağı spekülasyonları devam etse de, asgari ücrete en azından geçmiş dönem enflasyonu oranında artış yapılması ihtimali ağırlık kazanıyor. AKP kulislerinde ise 23-25 bin lira arasında bir rakam konuşuluyor. Ayrıca, emeklilere yapılacak zamla birlikte en düşük emekli maaşlarının 14-16 bin lira aralığında olacağı tahmin ediliyor ve bu durumun bütçeye etkisi hesaplanıyor.
EMEKLİLİK SİTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER
Emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin planlandığı belirtilirken, bu düzenlemelerin 2025’ten önce hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı düşünülüyor. Hükümet, özellikle kök maaşıyla ilgili sorunları çözmeye yönelik çalışmalarına devam ederken, bu sorunun çözümünü ve genel emeklilik düzenlemelerini 2025 bütçesi çerçevesinde gerçekleştirmeyi hedefliyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA TAHMİNLER
Ocak ayı yaklaşırken, asgari ücretle ilgili beklentiler de artıyor. Özellikle Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararına odaklanan kulislerde, asgari ücretin 23-25 bin lira arasında olacağı yönünde güçlü tahminler dile getiriliyor. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmaması, Ocak ayında yapılacak zam beklentilerini de yükseltti.
KULİSLERDEKİ 3 RAKAM ORTAYA ÇIKTI
Ekonomi yönetimi, asgari ücretin beklenen enflasyon oranında artırılmasını temel prensip olarak kabul etse de, kulislerde daha yüksek zam oranları gündemde. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025 yılı enflasyonu yüzde 17.5 olarak öngörülüyor. Eğer bu oranla zam yapılırsa, asgari ücretin 19 bin 977 lira olması bekleniyor. Ancak gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 42 üzerinden bir artış yapılırsa, bu rakam 24 bin 142 liraya çıkacak. Asgari ücretin 25 bin lira olarak belirlenmesi durumunda artış oranı yüzde 47.04, 23 bin lira olması halinde ise yüzde 35.27 olacak.