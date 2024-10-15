Asgari Ücret Zammı Tek Tek Hesaplandı: Kulislerde Konuşulan 3 Rakam Ortaya Çıktı

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin olası tutarına dair analizler sürerken, en düşük emekli maaşlarının da yeniden düzenlenmesi gündemde. Beklenen enflasyon oranında zam yapılacağı spekülasyonları devam etse de, asgari ücrete en azından geçmiş dönem enflasyonu oranında artış yapılması ihtimali ağırlık kazanıyor. AKP kulislerinde ise 23-25 bin lira arasında bir rakam konuşuluyor. Ayrıca, emeklilere yapılacak zamla birlikte en düşük emekli maaşlarının 14-16 bin lira aralığında olacağı tahmin ediliyor ve bu durumun bütçeye etkisi hesaplanıyor.

EMEKLİLİK SİTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin planlandığı belirtilirken, bu düzenlemelerin 2025’ten önce hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı düşünülüyor. Hükümet, özellikle kök maaşıyla ilgili sorunları çözmeye yönelik çalışmalarına devam ederken, bu sorunun çözümünü ve genel emeklilik düzenlemelerini 2025 bütçesi çerçevesinde gerçekleştirmeyi hedefliyor.