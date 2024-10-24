ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Zamda O Rakama Gözlerini Kapattılar: İki Oran Arasında Dağlar Girdi! Artık Her Şey Sürpriz Olacak

‘ENFLASYONA ÇOK CİDDİ BİR ETKİSİ OLACAK’

Asgari ücretin enflasyona etkisini değerlendiren Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Orhan Erem Ateşağaoğlu, asgari ücrete yapılacak zammın direkt iş gücü maliyetlerini etkileyen bir maliyet olduğunu belirterek, “İşverenin yüzde 50’si eğer asgari ücret ödüyorsa asgari ücrete yapılacak artış maliyetleri nasıl etkileyecek bunu düşünmek lazım. Asgari ücretin yaygın etkisinden dolayı birçok kurum da asgari ücret zamlarını maaşlardan ne kadarlık bir artış yapılması gerektiğine dair bir indikatör yani bir indeks olarak kullanıyor. Bunun maliyetlerine nasıl yansıyacağını ele alıp, ona göre maaş zammı yapmayı öngörüyorlar. Hem asgari ücretin hem de memur maaş zamlarının böyle bir etkisi var. Fiyatlar için de etkisi bulunuyor. Keşke böyle olmasaydı ama durum bu. Böyle olduğu içinde asgari ücret zammının enflasyona çok ciddi bir etkisi olacak” diye değerlendirmede bulundu.