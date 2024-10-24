ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Zamda O Rakama Gözlerini Kapattılar: İki Oran Arasında Dağlar Girdi! Artık Her Şey Sürpriz Olacak
SON DAKİKA HABERİ | 2025 asgari ücret zammı belirleme çalışmaları için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mesaisi kısa bir süre sonra başlayacak. Peki yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete zam tahmininde oranların aralığı da bir hayli açılmış durumda. Bu kapsamda açıklamalar peş peşe gelirken, ekonomistler yüksek zamma kapıları kapattı. Sebepleri ise bu oldu. İşte detaylar…
Son dakika... 7 milyon kişiyi doğrudan 86 milyonu ise dolaylı olarak etkileyecek asgari ücrete zam için geri sayım başladı. Asgari ücret zammı belirleme çalışmaları bu yıl öne çekildi. O açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.
Tüm ekonomik verileri ve enflasyon rakamlarını baz alarak yeni asgari ücret rakamını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının ilk haftasında ilk kez bir araya gelecek. 2025 yılı asgari ücret rakamı ise 4. Toplantının sonunda ortak bir karar ile belirlenip kamuoyuna duyurulacak. Peki asgari ücret zammı ne olacak?
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?
Ekonomistlerin yaptığı değerlendirmeler hem işveren hem de çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda asgari ücret zammı oranı geniş bir aralığa yayılmış durumda. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 45’leri bulması beklenirken en merak edilen konu ise hedef enflasyonun mu gerçekleşecek enflasyonun mu baz alınacağı.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 17’LİK ZAM TAHMİNİ
Yüzde 30-40 arası bir artış beklentisi giderek güçlenirken Bloomberg Ekonomisti ve Merkez Bankası eski ekonomistlerinden Selva Baziki dikkat çeken bir hesap yaptı. Uzman isim 2025 bütçe verileri üzerinden yaptığı hesaplamalarla asgari ücrete yüzde 17 oranında zam yapılacağını öngördü.
Baziki, enflasyon beklentileriyle uyumlu bu artışı şu şekilde açıkladı:
“Türkiye'nin 2025 Bütçesi üzerinden tahminlerimize göre, gelecek yıl asgari ücrete yüzde 17 oranında zam yapılacağı öngörülüyor. Bu, 2025 yılı sonu enflasyon tahminleriyle örtüşüyor. Ancak biz, yüzde 30'luk bir artışın daha olası olduğunu düşünüyoruz. Bu da hem enflasyonun hem de borçlanma maliyetlerinin kademeli olarak azalacağına işaret ediyor.”
YÜZDE 30 ZAM MÜMKÜN MÜ?
Baziki’nin yüzde 17’lik öngörüsüne rağmen birçok uzman enflasyonist baskılar nedeniyle yüzde 30’a varan bir zam olasılığını da göz önünde bulunduruyor.
IMF: YÜKSEK ZAMDAN KAÇININ
Ancak uluslararası kuruluşlar enflasyonla mücadele ederken yüksek zamlardan kaçınılması gerektiğini dile getiriyor. Son olarak IMF’nin yayınladığı raporlarda 17.002 TL olan 2024 asgari ücret rakamının yüzde 25 seviyelerinde artmasının doğru olacağı ifade edildi.
‘ENFLASYONA ÇOK CİDDİ BİR ETKİSİ OLACAK’
Asgari ücretin enflasyona etkisini değerlendiren Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Orhan Erem Ateşağaoğlu, asgari ücrete yapılacak zammın direkt iş gücü maliyetlerini etkileyen bir maliyet olduğunu belirterek, “İşverenin yüzde 50’si eğer asgari ücret ödüyorsa asgari ücrete yapılacak artış maliyetleri nasıl etkileyecek bunu düşünmek lazım. Asgari ücretin yaygın etkisinden dolayı birçok kurum da asgari ücret zamlarını maaşlardan ne kadarlık bir artış yapılması gerektiğine dair bir indikatör yani bir indeks olarak kullanıyor. Bunun maliyetlerine nasıl yansıyacağını ele alıp, ona göre maaş zammı yapmayı öngörüyorlar. Hem asgari ücretin hem de memur maaş zamlarının böyle bir etkisi var. Fiyatlar için de etkisi bulunuyor. Keşke böyle olmasaydı ama durum bu. Böyle olduğu içinde asgari ücret zammının enflasyona çok ciddi bir etkisi olacak” diye değerlendirmede bulundu.
PİYASANIN ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET
BRÜT ASGARİ ÜCRET 28.825,60
SGK PRİMİ (% 14) 4.035,58
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (% 1) 288,256
KESİNTİLER TOPLAMI 4.323,83
NET ASGARİ ÜCRET 24.501,77
OVP'DEKİ ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET
BRÜT ASGARİ ÜCRET 28.302
SGK PRİMİ (% 14) 3.962,28
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (% 1) 283,02
KESİNTİLER TOPLAMI 4.245,3
NET ASGARİ ÜCRET 24.057
ASGARİ ÜCRET 2024 ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, tüm tarafların görüş ve taleplerini dikkate alarak mevcut sosyo-ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak 2024 yılı için asgari ücreti net 17.002 TL olarak belirledi. Böylece, 1 Ocak 2024 itibarıyla asgari ücret brüt 20.002 TL, net ise 17.002 TL'ye yükselmiş oldu.