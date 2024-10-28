Asgari Ücret Zammı SON DAKİKA: ‘Yüzde 38’lik Zam Anlamına Gelir’ Dedi, Formülü Açıkladı: 2.550 Liralık Fark! ‘Telafisi Yok…’

Son dakika... 2025 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak asgari ücret zammı çalışmaları Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları ile hız kazanacak. 86 milyon vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının ne olacak belirsizliğini korurken, gerçekleşen ve hedef enflasyon muammasındaki tartışmalar daha da alevlendi. Ekonomi Gazetecisi Alaattin Aktaş, “Asgari ücret endeksini 150’ye çıkarmak gerekir, bu da en az yüzde 38 zam gerekliliğine işaret eder” yorumunu yaptı.

Asgari Ücret Zammı SON DAKİKA: ‘Yüzde 38’lik Zam Anlamına Gelir’ Dedi, Formülü Açıkladı: 2.550 Liralık Fark! ‘Telafisi Yok…’

Son dakika haberleri... Asgari ücret zammı 2025 yılı tahminleri için rakamlar ve oranlar kafaları karıştırdı. Yabancı kurum ve kuruluşlar ‘yüksek zam yapmayın’ uyarıları yaparken, enflasyon rakamları ise duruma başka bir boyut kazandırmış durumda. Bu kapsamda yüzde 25-40 artış ile yeni asgari ücret rakamının netleşmesi bekleniyor. Ama aradaki yüzde 15’lik fark ise maaşlarda en az 2.550 TL anlamına geliyor. Peki 2025 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Ücret Zammı SON DAKİKA: ‘Yüzde 38’lik Zam Anlamına Gelir’ Dedi, Formülü Açıkladı: 2.550 Liralık Fark! ‘Telafisi Yok…’ - Resim : 1

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin olarak, asgari ücret endeksini 150’ye çıkarmanın, 2024’teki kaybın telafisine yeteceğini dile getirdi. “Bu da en az yüzde 38 zam gerekliliğine işaret eder" bilgisini paylaştı. Ekonomim’deki yazısında Aktaş, öngörülen enflasyon yüzde 17,5 olduğunu ancak bu düzeyde bir zammın olacağına kimsenin ihtimal vermediğini aktardı.

Asgari Ücret Zammı SON DAKİKA: ‘Yüzde 38’lik Zam Anlamına Gelir’ Dedi, Formülü Açıkladı: 2.550 Liralık Fark! ‘Telafisi Yok…’ - Resim : 2

EN AZ YÜZDE 38’LİK ZAM!

Peki asgari ücretlinin en azından 2024 kaybını telafi edecek zam oranı nedir? Aktaş o soru için şu yorumu yaptı:

"Yüzde 25’lik bir oran daha çok telaffuz ediliyor, ancak yüzde 30 da dile getirilmiyor değil. Enflasyon endeksi ya da enflasyona göre olması gereken ücretin bu yıl aralıkta 146,31’e çıkması bekleniyor. Ocak ayında da yüzde 2,5 artış olsa bu değer 150’yi bulacak. Peki asgari ücret endeksi kaç; yalnızca 108,63. Dolayısıyla asgari ücreti 150’ye çıkarmak, ancak ve ancak 2024’teki kaybın telafisine yetecek. Bu da en az yüzde 38 zam gerekliliğine işaret eder. Lütfen dikkat, bu zam yapıldığında asgari ücretli ancak 2023 sonundaki alım gücüne erişecek. Bu hesapta 2024’ün tümü boyunca (ocak hariç) yaşanan reel kaybın telafisi de yok.”

Asgari Ücret Zammı SON DAKİKA: ‘Yüzde 38’lik Zam Anlamına Gelir’ Dedi, Formülü Açıkladı: 2.550 Liralık Fark! ‘Telafisi Yok…’ - Resim : 3

118 İKTİSATÇIDAN ASGARİ ÜCRET İMZASI!

Öte yandan asgari ücret zammı için iktisatçılardan ekonomi yönetimine çağrı geldi. İktisatçılar, asgari ücret artışında 'gerçekleşen enflasyon oranının' dikkate alınmasını ve gelir dağılımında bütüncül ekonominin gözetilmesini isteyerek ortak açıklama imzaladı.

118 iktisatçı yaşam kalitesindeki düşüşe dikkat çekerek, 2025'te öngörülen artışın gerçekleşen enflasyon yerine yüzde 25'lik beklenen enflasyon oranı baz alınarak belirlenmesi planının, kaygı verici olduğunu söyledi.

Asgari Ücret Zammı SON DAKİKA: ‘Yüzde 38’lik Zam Anlamına Gelir’ Dedi, Formülü Açıkladı: 2.550 Liralık Fark! ‘Telafisi Yok…’ - Resim : 4

ASGARİ ÜCRET ‘GERÇEKLEŞEN ENFLASYON’A GÖRE BELİRLENSİN ÇAĞRISI

İktisatçılar enflasyonla mücadelende toplumsal maliyetinin adil dağıtılması gerektiğini, gerçekleşen enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağını savundu. Enflasyonla mücadele başarısının dar gelirlilerin yaşam standartlarının düşürülmesi pahasına sağlanamayacağını vurguladılar.

Bu bağlamda iktisatçılar ekonomi politikasını yönetenleri, asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması ve gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi konularında acilen adım atmaya davet etti.

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