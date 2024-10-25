ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: ‘Hiç Kimse Öyle Bir Beklentiye Girmesin’ Dedi: Eleştiri Yağmuruna Tutulan O Rakamı Açıkladı
Son dakika: Asgari ücret zammı 2025’te ne kadar olacak? Yılın son günlerine yaklaşırken bu tartışma daha da alevlenirken Ekonomi Gazetecisi Alaattin Aktaş Ankara’dan asgari ücret kulisini paylaştı. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret rakamının 22 bin TL seviyelerine yükselebileceğini dile getirdi.” Hiç kimse ‘Yaşam koşulları çok ağırlaştı, enflasyon da zaten pek gerçek artışı göstermiyor, herhalde bu oranların üstünde bir artış verilir’ gibi bir beklenti içinde olmasın” dedi.
Son dakika haberleri: Memur ve emeklilerin zam oranı üç aşağı beş yukarı kesinleşmiş durumda. Ancak 2025 yılına yaklaşıldıkça tüm çalışanların maaşlarına etki edecek asgari ücret tartışmaları yeniden alevlendi. Ekonomi Gazetecisi Alaattin Aktaş’ın değerlendirmesine göre özellikle asgari ücrete yapılacak artış, enflasyonun seyrine bağlı olarak büyük yankı uyandıracak. Bu kapsamda en çok merak edilen konu ise ‘2025 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?’
‘YÜZDE 17,5’ MUAMMASI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret rakamını Aralık ayı sonunda belirleyerek kamuoyuna duyuracak. Bu kapsamda masada en kuvvetli veri enflasyon rakamları olacak. 2025 yılı için öngörülen resmi enflasyon hedefi yüzde 17,5 olsa da Aktaş bu oranın gerçekçi olmadığını dile getirdi. Ekonomi Gazetesi’ndeki yazısında Aktaş, “Böyle bir durumda 17 bin lira olan asgari ücret 19 bin 977 liraya, hadi yuvarlayalım 20 bin liraya çıkacak demektir” diye yorumda bulundu.
“Asgari ücret 17 bin lira ve belirttiğim gibi ağırlıklı tahmin 2025’te tutarın 22 bin lira dolayına çıkarılacağı yönünde” ifadelerini de sözlerine ekledi.
ANKARA’DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI KULİSİ
Aktaş Ankara’dan aldığı kulis bilgisini de aktardı. ‘Ankara’da konuşulan asgari ücret artış oranı yüzde 30’ derken, bu oranın uluslararası kuruluşlar ve IMF gibi aktörler tarafından enflasyonla mücadeleye zarar vereceği yönündeki eleştirilerle karşı karşıya olduğunu söyledi.
“TÜMÜYLE İKTİDARIN İNİSİYATİFİNDE”
Aktaş yazısında şu ifadeleri kullandı:
“Memur ve memur emeklilerine 2025’in ilk yarısı için 2024’ün ikinci yarısındaki zam ve bu dönemdeki enflasyon dikkate alınarak artı yüzde 6 zam verilecek. Yine aynı yöntemle 2025’in ikinci yarısında da yüzde 5 zam uygulanacak. İşçi emeklileri ise bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon kadar fark alarak yollarına devam edecek. Bu oranlara ek bir artış yapılıp yapılmayacağı tümüyle iktidarın inisiyatifinde. Ancak şu dönemde böyle bir ek verileceğine ilişkin hiçbir emare bulunmuyor, onu da belirtmek gerek. Hiç kimse “Yaşam koşulları çok ağırlaştı, enflasyon da zaten pek gerçek artışı göstermiyor, herhalde bu oranların üstünde bir artış verilir” gibi bir beklenti içinde olmasın.”