ASGARİ ÜCRET ZAMMI Senaryosu! ‘Üst Düzey AK Partili İsimler O Rakamı Konuşuyor’ Diyerek Açıkladı: ‘Tek Tek Not Ettim, 25 Bin TL’yi Bulursa Şaşırmayın’

Asgari ücrete zam için süreç hızlanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya gelecek. Toplantıda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işverenleri TİSK temsil edecek. Hükümetten 5 kişilik temsilci de masada hakem olarak yerini alacak.

2024 NET ASGARİ ÜCRET 17.002 TL, BRÜT 20.002 TL

Geçtiğimiz dönemde yüzde 49’luk zam ile artan asgari ücret 11.402 TL’den net 17.002 liraya yükselmişti. 2024 brüt asgari ücret rakamı da 20.002 TL olurken bunun işverene maliyeti 23.502,94 TL olmuştu. Bu maliyetin 20.002 TL 50 kuruşu brüt ücret, 3.100 TL 39 kuruşu sosyal güvenlik primi ve 400 TL 5 kuruşu işveren işsizlik sigorta priminden oluşuyordu.

İLK TEKLİF TİSK'TEN GELECEK

Asgari ücret komisyonunda ilk teklif işveren tarafını temsilen TİSK'ten gelecek. Bunun üzerine hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri enflasyon, büyüme ve kamuyounda yaptıkları çalışmaların verilerini masaya getirecek. Son olarak TÜRK-İş asgari ücret için talebini iletecek.

“25 BİNİ BULURSA ŞAŞIRMAMAMIZ GEREKİR”

TV100’de Ebru Baki’nin programında konuşan Gazeteci Yazar Gürbüz Evren asgari ücret Ocak 2025 zammı için bugüne kadar duyulmamış belki de konuşulan en yüksek rakamları açıkladı. Gürbüz, “Kulislerde konuşulan AK Parti’nin biraz daha üst düzey yöneticilerinin arasında geçen rakamları tek tek not ettim. Yaklaşık 15 AK Parti yöneticisine bu konuyu sordum. Benim edindiğim bilgi ‘24-25 bin TL arasında rakam olacağı. 25’i bulursa şaşırmamamız gerekir’ yönünde bir değerlendirme geldi” ifadelerini kullandı.

REFAH PAYI ERDOĞAN’DAN!

Kendi asgari ücret beklentisini de açıklayan Gürbüz, asgari ücrete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dokunuş yapacağını belirterek, “Ben 25’in de üzerinde olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü konuştuğum yetkililerden bazılarının tebessümleri ve yüz ifadelerinden bunun biraz daha artabileceği ama Sayın Cumhurbaşkanı’nın bildiğimiz klasik ‘asgari ücretli vatandaşımı üzdürmem’ anlayışıyla yaptığı ekler sayesinde 25 bin TL’nin de üzerine çıkacağı yönünde bir inanç da var” yorumunu yaptı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM SENARYOLARI

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

Yüzde 45 zam yapılması halinde asgari ücret 24 bin 653 lira olacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayı içerisinde 3 uzlaşma ve 1 karar olmak üzere 4 toplantı yapılacak. Yeni asgari ücret 2025 yılı girmeden belli olacak. Asgari ücret 2025 rakamının 23-26 aralık tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanması bekleniyor.