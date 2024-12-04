ASGARİ ÜCRET ZAMMI Son dakika Açıklaması! AKP’den Beklenen Haber Geldi: Hamza Dağ’dan Refah Payı Sinyali: ‘Gerekirse Cumhurbaşkanımız Devreye Girer’

Son dakika haberi… Asgari ücret tartışmaları hız kesmeden devam ederken AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. 10 Arlaık’taki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı öncesinde ‘asgari ücret ne kadar olacak’ sorusuna yanıt arayan milyonlarca çalışana seslenen Dağ, yeni asgari ücretin belirlenmesinde rakamdan çok oranın kritik olduğunu vurguladı.

Mynet’e konuşan Hamza Dağ, “Asgari ücretin tespiti çok net ve açık. İşveren ve işçi temsilcileri önümüzdeki bir araya gelecekler. Mevcut enflasyon, beklenen enflasyon bunların hepsini masaya yatıracaklar” ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETTE ORAN ÖNEMLİ"

“Burada asgari ücretin miktarından daha çok oran daha önemli. Birçok kimsenin sigortası asgari ücretten gösteriliyor olsa da biz biliyoruz ki çoğu sektörde özellikle sanayi alanında, hizmet sektöründe de asgari ücretle maaş alan kişi sayısı sigorta sayısından çok çok daha az. Miktar konusunda benim bir şey söylemem doğru değil” diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı şunları dile getirdi:

“Dolayısıyla burada asgari ücretin miktarından daha çok oran önemli! Üst gelir grubundaki insanların da asgari ücretten yukarıda maaş alanların oranları da bu oran üzerinden belirleniyor. Bu oran konusunda işçi ve işveren temsilcileri talepleri ortaya koyacaklar.

"İHTİYAÇ GÖRDÜĞÜNDE CUMHURBAŞKANIMIZ DEVREYE GİRER"

Asgari ücret zammının henüz hangi oranlardan pazarlığa başlayacağı bilinmezliğini korusa da masadan çıkacak düşük zam oranına karşı çalışanların beklentisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek refah payı artışı. Bu konudaki beklentilere ilişkin de açıklamada bulunan Hamza Dağ, “Kamuda hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, hem de önceki yıllarda özellikle pandemiden sonra çok ciddi enflasyonla karşı karşıya kaldığımızda Cumhurbaşkanımız da devreye girmişti. Yine ihtiyaç gördüğünde Cumhurbaşkanımız devreye girer. Burada oran konusunda bir karar verilecek.

Kaynak: Mynet