Asgari Ücret Zammı için TÜRK-İŞ Başkanı'ndan Son Dakika Açıklaması: Hükümete Rest Çekti, 'Toplantıda Bir Daha Yokuz'

Asgari ücret 2025 rakamı net 22.104 TL oldu. Yüzde 30'luk zam işçilerin istediği 29.583 TL'den oldukça uzakta olunca TÜRK-İŞ komisyon masasından kalkmış ve yeni asgari ücreti kabul etmemişti. Bugün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kameralar karşısına ilk kez geçti ve asgari ücrete zam rakamlarını değerlendirdi.

İşte Atalay'ın konuşmalarından satırbaşları...

"İkinci toplantıda komisyonun tamamına yakını asgari ücretli oldu. Bu sefer de bir aşçı bir kuaför bir taşeron işçi bir de gazetecimiz var. Türk-İş’in uzmanları ile hukukçularımız arkadaşlarımız çalışma yaptılar, sonra da arkadaşlarımız toplantılara katıldılar.

Bu kararı bizim komisyondaki arkadaşlarımız versin istedik.

Maalesef 8 milyon asgari ücretli var ülkemizde. Son 5 senedir asgari ücret geçim ücreti oldu. Geçmiş yıllarda ülkenin %20’siydi, şu anda ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM MESAJI

Bu masada asgari ücretliler olsun ve onlar karar versin istedik biz. Taleplerini sizlerin önünde kamuoyuna açıkladık. Arkadaşlarımız 29583 TL talep ettiler. Aradan bir hafta geçti, Perşembe, Cuma olacak denirken dün akşam oldu toplantı. 3 toplantıda taraflar bizim önümüze rakam getirmediler.

Burada bizim talebimiz Anayasada yer alan geçim şartlarına uyulmalı, insanca yaşamayı mümkün kılacak bir tutarda olmalı. Asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı diye ifade ettik. İmkan varsa enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yılda iki kere yapılmalı.

Bizim dışımızda en büyük işçi konfederasyonlarıyla temmuz ayında bir toplantı yaptık ve vergi ile ilgili sıkıntımız var dedik. Kamu işçisi asgari ücret seviyesine düştü dedik.

Kamunun her sektörde bu işçilere ülkede ihtiyacı var. 45 yaşındaki insanları emekli ettiler ancak ülkenin bunlara ihtiyacı var dememize rağmen arkadaşlarımız patır patır emekli olmaya devam ediyor.

17 kere eylem yaptık, miting yaptık, panel yaptık. En son 20 Ekim’de Ankara’da 150 bin arkadaşımızın katıldığı bir miting gerçekleştirdik. Emekliye söz verdik, asgari ücretliye söz verdik konuştu.

Mecliste yapılan 2025 yılı bütçesi ile ilgili çalışmaları dört gözle takip ettik.

Vergiyle ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bir Ocak’ta aldığımız mart ayında alamıyoruz 12 ay çalışıyoruz 2 ayını vergiye veriyoruz dedik. Bununla ilgili de olumlu hiçbir şey olmadı.

3 asgari ücret toplantısında da masaya bir rakam gelmedi.

"RAKAMDAN HABERİMİZ YOKTU"

Bu masada Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı var... Maalesef dün akşam saat 6 buçuk civarında bize haber verdiler, sonra da Bakan bey benimle konuştu. Biz de bu toplantıya katılmama kararı aldık.

30 yılda 6 kere oy birliğiyle karar alınmış 22 kere biz bu toplantıya muhalefet şerhi koymuşuz. Rakamdan haberimiz yok. Bu sebeple bizim o toplantıda olmamızın bir anlamı da yoktu dün.

15 kişi katılıyoruz. İşverenle hükümet beraber oluyor istediği kararı çıkartıyor.

29.583 TL rakam belli ettiniz dün neden gittiniz diyen arkadaşlar var. Biz oraya gitmedik, toplantıya katılmadık.

"BU ZAMMA İYİ DEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bu açıklanan ücret, yıllık da olsa 6 aylık da olsa kabul edilebilir bir tarafı yok.

29.583 TL olması gerektiğini her yere anlattık.

74 yıldır Türk-iş hep demokrasiden ve işçiden yana oldu. 28 Şubat’ta da 15 Temmuz’da da işçi hep sokakta oldu. Tankın önüne yatanlar da var alkışlayanlar da biz tankın önüne yatanlardan olduk. Ülkenin çıkarlarını savunanlardan yana olduk.

Sayın Mehmet Şimşek finans kuruluşları ülkeyi methediyor diyor. Böyle oluyorsa dar ve sabit gelirlinin de bundan büyümesi gerekiyor. Bu zamma iyi demek mümkün değil.

"ARTIK KOMİSYONDA YOKUZ"

Biz zordayız, geçinemiyoruz. Bizi hırpalamanın kimseye faydası yok. Bu komisyon adil değil, bu komisyon anti demokratik bir komisyon.

Adil olmayan bir komisyonda 50 sene durduk. Adil bir düzenleme yapılmadığı sürece asgari ücret tespit komisyonuna katılmayacağız.

Adil ve demokratik komisyon olur, sözümüz dinlenirse bu komisyonda varız. Ancak adet olsun diye o komisyona bundan sonra katılmıyoruz. Biz burada yokuz. Olsak da sözümüz dinlenmiyor."