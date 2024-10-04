Asgari Ücret Zammı İçin Mehmet Şimşek'ten Açıklama! O İsmi İşaret Etti: Tek Cümlelik Yanıt

Asgari ücret zammı 2024 yılı için bir kez belirlenmişti. Net asgari ücret Ocak 2024 itibarıyla 17.002 TL olmuş ve Temmuz ayında ara zam da yapılmamıştı. Ekonomi yönetimi Aralık ayını işaret ederken tahminler havada uçuşmaya başladı.

YENİ ASGARİ ÜCRETTE EN OLASI SENARYO

Dün açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerinde ise yıllık enflasyonun yüzde 50 altına indiği görülmüştü. Birçok farklı kurum TÜİK’in verisine yakın bir tahmin paylaştı. Yüzde 40 ila 50 arasında yıl sonu enflasyon tahmini yapılırken asgari ücret 2025 zam oranının da bu dolaylarda belirlenmesi bekleniyor. Yeni asgari ücretin 22 ila 25 bin TL aralığında olması ise en olası senaryo olarak görülüyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ARALIK’TA TOPLANACAK

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yıl gelmeden asgari ücreti belirleyecek. Masaya gelecek rakamlarda enflasyon en önemli kriter olacak. Hükümet o masaya hakem olarak oturacak.

BAKAN ŞİMŞEK O İSMİ İŞARET ETTİ

Milyonlarca kişinin maaşını doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Geçtiğimiz gün T24 Yıllık Konferansları’na katılan Bakan Şimşek asgari ücret için tek cümlelik bir açıklamada bulundu. Şimşek, "O konu Çalışma Bakanımızın alanı" dedi.