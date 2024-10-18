Asgari Ücret Zammında ‘Taban’ Oran! Tespit Komisyonu’nun Planını Açıkladı: ‘Hiçbir Tarafın Kabul Edeceği Bir Durum Değil…’

EN DÜŞÜK MAAŞ İÇİN ORANI AÇIKLADI

Çakır açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Ben görüyorum, 24-25 bin TL rakamları telaffuz ediliyor. Ama bunları telaffuz edenler yıl sonu gerçekleşmesi beklenen enflasyon üzerinden hesap yapılıyor. Ama hedeflenen enflasyon üzerinden asgari ücret belirleniyor. Hedeflenen ne? 2025’in sonunda görmeyi beklediğimiz enflasyon yüzde 17,5 civarında. Asgari ücret esasında buna göre belirleniyor ama son birkaç yıldır hedeflenen değil de bunun daha üzerinde fiyatlama ortaya çıktığı için beklentilerin böyle olması normal. Biz en alt tabanı 17,5 alacağız ama ‘bu olacak’ demek de hiçbir tarafın kabul edeceği bir durum değil. Ben yüzde 30-32 bandında bir asgari ücret artışını değerlendiriyorum. 23.500 – 24.000 TL’ye denk geliyor.”