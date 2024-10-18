Asgari Ücret Zammında ‘Taban’ Oran! Tespit Komisyonu’nun Planını Açıkladı: ‘Hiçbir Tarafın Kabul Edeceği Bir Durum Değil…’
2025 asgari ücret zammını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanarak müzakerelere başlayacak. İlk değerlendirmelerde masaya gelecek rakam merak edilirken Ankara’dan kulis bilgisini Gazeteci Fevzi Çakır canlı yayında paylaştı. AKP, Çalışma Bakanlığı, işçi ve işveren kaynakları ile görüştüğünü söyledi. Masaya gelecek en alt taban oranın ne olduğu açıkladı. Yeni asgari ücrette rakamı hesapladı.
2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl net 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret, 2024 yıl sonuna yaklaşırken, yeni artış beklentileriyle gündemde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak, enflasyon başta olmak üzere birçok faktörü değerlendirip yeni rakamı belirleyecek. Masada ilk konuşulan rakam ise 24.057 TL. Bu, enflasyon oranı ve ek artışlarla birlikte net asgari ücretin 25 bin TL’yi aşabileceğine işaret ediyor.
ANKARA’DAN ASGARİ ÜCRET KULİSİ
Peki 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ankara kulislerinde konuşulan rakamları Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır anlattı. Hem AKP kaynakları hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynakları hem de işçi kesimi ile görüştüğünü kaydeden Çakır yeni asgari ücret zammı için duyumlarını paylaştı.
İŞÇİ, İŞVEREN VE HÜKÜMETİN YENİ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ
‘Ankara’da konuşulan senaryoları dinleme fırsatı buldum’ diyen Çakır, “Ne işveren ne işçi ne de hükümet tarafından şu ana kadar üzerinde müzakere edilen bir rakam yok. Bu rakamın bugünden konuşulmasını da doğru bulmuyorlar. Hükümet tarafında ‘enflasyona karşı çalışanımızı ezdirmeyeceğiz’ argümanı var. ‘Biz elimizden geleni yapacağız ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki görevimiz hakemlikle sınırlı. İşveren ve işçi müzakere ediyor’ diyorlar. Ama bugünden rakam telaffuz etmenin doğru olmadığını değerlendiriyorlar” bilgisini paylaştı.
EN DÜŞÜK MAAŞ İÇİN ORANI AÇIKLADI
Çakır açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
“Ben görüyorum, 24-25 bin TL rakamları telaffuz ediliyor. Ama bunları telaffuz edenler yıl sonu gerçekleşmesi beklenen enflasyon üzerinden hesap yapılıyor. Ama hedeflenen enflasyon üzerinden asgari ücret belirleniyor. Hedeflenen ne? 2025’in sonunda görmeyi beklediğimiz enflasyon yüzde 17,5 civarında. Asgari ücret esasında buna göre belirleniyor ama son birkaç yıldır hedeflenen değil de bunun daha üzerinde fiyatlama ortaya çıktığı için beklentilerin böyle olması normal. Biz en alt tabanı 17,5 alacağız ama ‘bu olacak’ demek de hiçbir tarafın kabul edeceği bir durum değil. Ben yüzde 30-32 bandında bir asgari ücret artışını değerlendiriyorum. 23.500 – 24.000 TL’ye denk geliyor.”