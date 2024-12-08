Asgari Ücret Zammı İçin Geri Sayım Başladı! Tespit Komisyonu'nun Toplanacağı Tarih Netleşti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak.

Kaynak: AA

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Asgari Ücret Zammı İçin Geri Sayım Başladı! Tespit Komisyonu'nun Toplanacağı Tarih Netleşti - Resim: 1

Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden oluşuyor. Toplantıya, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsil eden TİSK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri katılacak. Ayrıca, asgari ücretle çalışan dört kişi de toplantıda yer alacak. Bu toplantıda ilk kez bir gazeteci de yer alacak.

DİKKAT ÇEKEN ENFLASYON DETAYI

Asgari ücret zammının gerçekleşen enflasyon oranına göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı konusu uzun süredir tartışılıyor. Türkiye'de yıllık enflasyon oranı şu an yüzde 48,58 seviyesinde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak açıklamış, üst bant tahmini ise yüzde 46. Eğer asgari ücret, gerçekleşen enflasyona göre artırılırsa, bu oran yüzde 44-46 arasında olacak. Hedef enflasyona göre yapılacak bir artış ise yüzde 21-26 civarında kalacak.

Kaynak: AA

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