Asgari Ücret Zammı Enflasyonu Artırır Mı? IMF’nin 'Yüzde 30’ Uyarısına Rakamlarla Yanıt Verdi! 'Yüzde 58,70' Zam Hesabı

“IMF’nin önerdiği politikalar 1980’lerden bu yana gelen neo-liberal politikaların bir uzantısı, yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Fed’in yaptığı çalışmalarda da dünyadaki diğer kurumların yaptıklarını çalışmalarda görüyoruz ki ücret artışları enflasyondan sonra geliyor” diyen Ekonomist Tunca, “Arkadan takip eden ve zaten satın alma gücü kaybının bir telafisi olarak geliyor ücret artışları. Dolayısıyla genel kabul görmüş olan konu ile ilgili hem teorik hem de pratik yaklaşımlar da IMF’nin anlattığı gibi değil” ifadelerini kullandı.