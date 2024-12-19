ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025! TÜRK-İŞ'te Sinirler Gerildi: Rakam Yine Konuşulmadı, Asgari Ücret 4. Toplantıya Kaldı

Son dakika haberleri! Ocak 2024’te net asgari ücret 17.002 TL’ye brüt de 20.002 TL’ye yükselmişti. ‘Asgari ücret ne kadar olacak’ sorusunun yanıtının bugün şekillenmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı başlarken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TÜRK-İş ve TİSK’ten gelecek açıklamalara çevrilmişti. Peki TÜRK-İŞ ve TİSK ne talep ediyor? İşte rakamlarla yeni asgari ücret ve son durum...

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI SONA ERDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde bugün gerçekleştirildi. Komisyonun son toplantısı olması beklenen bugünkü toplantıda asgari ücret için taraflar tekliflerini sunması bekleniyordu. Yaşam maliyetleri ve ekonomik veriler konuşuldu ancak rakam gelmedi.

İlk toplantı 10 Aralık’ta, ikinci toplantı 16 Aralık’ta gerçekleştirmişti. İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, Ticaret Bakanlığı verileri ve TÜİK verileri masaya yatırılmıştı.

'RAKAMI HÜKÜMETE, İŞVERENE SORUN'

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar 3. Toplantı sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Asgari ücret ile ilgili Başkanlar Kurulu'nda herkesin görüşlerini aldık. Rakam olarak hiçbir şey gündeme gelmedi. Biz para talep eden tarafız. Dolayısıyla onlar bir rakam söylesin ki biz tavır alalım demiştik. Bugün Çalışma Bakanımız da komisyondaydı. Verilerimizi sunduk. Gerçekleşen enflasyonun sonuç getirmeyeceğini söyledik. Giderlerimizi söyledik. Sanırım buradan rakam çıkıyor. Dolayısıyla bakanımız görüşlerimizi aldı. Önümüzdeki hafta yeniden bir araya geleceğiz. Milleti beklentiye sokmanın bir anlamı yok, kamuoyuna açıklamaları lazım. Rakamı işverene, hükümete sorun.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Üçüncü toplantının ardından bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının uzlaşı ve istişare zemininde yürütüldüğünü belirten Işıkhan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK HEDEFİ BELİRLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunda yeni asgari ücrete ilişkin iki rakamı işaret etmiş, “Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek” ifadelerini kullanmıştı. Bakan Işıkhan’ın işaret ettiği o rakamlardan ilki yüzde 21’lik hedef enflasyon ve yüzde 44’lük beklenen 2024 yıl sonu enflasyonu ortalaması olan yüzde 32,5 oldu. İkincisi ise yüzde 44’lük yıl sonu enflasyonu olarak algılandı.

ZAMDA ORAN HESABI İLE YENİ MAAŞ TABLOSU

Mehmet Şimşek’in işaret ettiği rakamlardan ilki olan yüzde 32,5’luk artış ile 2025 net asgari ücretinin 22.527 TL olması bekleniyor. Yüzde 44’lük hesaba göre ise 24.482 TL’lik bir asgari ücret karşımıza çıkıyor. Burada en olası senaryo Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dokunuşu ile yüzde 35 ya da 40 olması yönünde. Bu senaryoya göre ise sırasıyla 22.952 TL ve 23.802 TL olarak yeni asgari ücretin belirlenmesi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE DEĞİŞECEKLER

ÖDENEKLER

· Kıdem tazminatında taban miktar yükselecek.

· En düşük rapor parası yükselecek

· Annenin iş görmezlik ödeneği artacak

· Yarı zamanlı çalışan anneye verilen ödenek artacak

· Stajyer ücreti yenilenecek

· İşsizlik maaşı hesabı değişecek miktarı artacak

BORÇLAR

· Doğum borçlanması artacak

· Askerlik, yurtdışı borçlanmaları değişecek

· İsteğe bağlı sigorta primi artacak

· GSS primleri yükselecek

· Bağ-Kur ve SSK primleri artacak

Kaynak: Haber Merkezi