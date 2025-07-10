Asgari Ücret Yetersiz Diyerek Açıkladı: Ara Zamda Heyecanlandıran Gelişme
ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan, yüksek enflasyon dönemlerinde sadece ücret artışının yeterli olmadığını belirterek, işçilerin sosyal yardımlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Hassan, "Asgari ücret, sadece geçimi sağlamak için değil, insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesini sağlayacak düzeyde olmalı" dedi.
Kaynak: Habertürk
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Hassan, asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yüksek enflasyon dönemlerinde sadece maaş artışının yeterli olmadığını belirten Hassan, çalışanların sosyal yardımlarla desteklenmesinin zorunlu hale geldiğini vurgulayarak, "Asgari ücret, sadece geçimi sağlamak için değil, insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesini sağlayacak düzeyde olmalı" dedi.
"İNSAN ONURUNA YAKIŞIR ÜCRET" VURGUSU
Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Yasser Hassan, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen ILO Konferansı’nda alınan kararları ve Türkiye gündemini değerlendirdi. Asgari ücretin belirlenmesinde adil ve katılımcı bir sürecin önemine dikkat çeken Hassan, işçi, işveren ve hükümetin birlikte hareket ettiği üçlü yapının korunması gerektiğini ifade etti.
"Asgari ücret, sadece geçimi sağlamak için değil, aynı zamanda bireyin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesini sağlayacak düzeyde olmalı" diyen Hassan, bu yaklaşımın ILO'nun temel ilkelerinden biri olduğunu hatırlattı.
ENFLASYONLA MÜCADELEDE ZORLUKLAR
Hassan, yüksek enflasyonla boğuşan ülkelerde asgari ücretin artırılmasının ciddi zorluklar barındırdığını belirtti. Bazı durumlarda yapılan zamların enflasyonun gerisinde kalabildiğine dikkat çeken Hassan, bu durumun işçilerin alım gücünü daha da zayıflattığını söyledi. Öte yandan, aşırı ücret artışlarının da fiyatları artırarak ekonomik dengeyi bozabileceğini ifade etti.
ASGARİ ÜCRETLİYE SOSYAL YARDIM VE EK DESTEKLER VERİLMELİ
Yalnızca maaş artışıyla çözüm sağlanamayacağını belirten Hassan, düşük gelirli çalışanların sosyal yardımlar ve ek desteklerle korunmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi. "Destekleyici politikalar olmadan yapılan zamlar, enflasyon karşısında kalıcı bir çözüm sunmaz" diyen Hassan, sosyal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.