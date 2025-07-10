Asgari Ücret Yetersiz Diyerek Açıkladı: Ara Zamda Heyecanlandıran Gelişme

"İNSAN ONURUNA YAKIŞIR ÜCRET" VURGUSU

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Yasser Hassan, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen ILO Konferansı’nda alınan kararları ve Türkiye gündemini değerlendirdi. Asgari ücretin belirlenmesinde adil ve katılımcı bir sürecin önemine dikkat çeken Hassan, işçi, işveren ve hükümetin birlikte hareket ettiği üçlü yapının korunması gerektiğini ifade etti.

"Asgari ücret, sadece geçimi sağlamak için değil, aynı zamanda bireyin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesini sağlayacak düzeyde olmalı" diyen Hassan, bu yaklaşımın ILO'nun temel ilkelerinden biri olduğunu hatırlattı.