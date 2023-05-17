Asgari ücret ve emekli zammı için beklentileri aşan tahmin: 'Sürpriz olmaz'
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret ve emekli zamlarında. Peki oranlar, temmuz ayı öncesi belli olur mu? Öte yandan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, seçim dönemini de dikkate alarak dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Kamu çalışanlarına yüzde 45 oranında zam yapıldı. Hal böyle olunca milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli Temmuz ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor.
Peki asgari ücret zammı seçim öncesi belli olur mu? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş milliyet.com.tr'ye cevapladı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SEÇİM ÖNCESİ DUYURULUR MU?
Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihte ilk kez ikinci tura kaldı. Seçimin ikinci tura kalması sebebiyle normalde temmuz döneminde açıklanacak olan bazı ücretlerin bu dönemde açıklanması beklenebilir.
‘MEMURA ZAM ERKEN DUYURULDU’
Normal şartlarda memurların zamların erken açıklanmazken sayın Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 45 olarak ilan edildi, taban ücret olarak 22 bin TL olarak ilan edildi.