Asgari Ücret İçin TÜRK-İŞ'ten Çarpıcı Çıkış: 'Konu Mankeni Olmamak İçin Komisyonda Yer Almadık'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hacettepe Üniversitesi Çalışma Hukuku Buluşmaları'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin toplantısına saatler kala açıklamalarda bulunan Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda "Konu mankeni olmamak için" yer almadıklarını söyledi. Atalay, işçi temsilcilerinin alınan kararda etkili olmadığını belirtti.

İşte Ergün Atalay'ın açıklamalarından satır başları;

"5 hükümet, 5 işveren, 5 işçi var. Ben 19 senedir bu kurulun içindeydim. 12 senedir geçim ücreti oldu asgari ücret. Ben başkan oldum o dönem bizim asgari ücretle işçimiz yoktu bu dönemde de yok. Ne oyum var ne yetkim var, ne sözüm dinleniyor. Zarfı açıp olanı söylüyorlar yine ihale bize kalıyor. Kaç para olup olmadığını bilmiyoruz. Demokrasiden yana olmaya devam ediyoruz ama olanları da söylemeye devam ederiz. Asgari ücrette yetkimizin olmadığını anlattım. Emekli, işçi zor durumda, asgari ücretli zor durumda. Emekli 17 bin lira alıyor. 70 bin lira alan emekli de var. Öyle bir düzenleme yapılmalı ki 17 bin lira alan emekliyi refah seviyesine çıkarmamız gerek."

"BU BİR PROTESTO VEYA SABOTE DEĞİL"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının bugün gerçekleştirileceğini hatırlatan Atalay, "İşte bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Ben katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmazlar. Ama bu bir protesto veya bir sabote değil. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı ki. Bizim görevimiz, emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak. Bunları gündeme getirmek" diye konuştu.

