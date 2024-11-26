Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Bu Yıl da Bir İlk! Zam Pazarlığı Başlıyor: İşçilerin Asgari Ücret Zammı Talebinde İpucunu Verdi

ASGARİ ÜCRET 2025 İÇİN NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Ancak geçtiğimiz yıl asgari ücreti belirleyecek komisyonda bir ilk yaşanmış ve TÜRK-İş masaya asgari ücret ile çalışan işçileri getirmişti. Bu dönemde benzer uygulamanın devam edeceğini TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, “Türk-İş asgari ücret tespit komisyonunda. 5 üyeden 4 tanesi asgari ücretli oluyor, bu dönem de öyle olacak. Dördü oturuyorlar, bir rakam tespit ediyorlar, o rakamı kamuoyuna sunuyoruz” demişti.