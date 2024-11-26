Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Bu Yıl da Bir İlk! Zam Pazarlığı Başlıyor: İşçilerin Asgari Ücret Zammı Talebinde İpucunu Verdi
Asgari Ücret 2025 yılı için Aralık ayının son günlerinde belli olacak. Önümüzdeki hafta yeni asgari ücreti belirlemek için Tespit Komisyonu ise toplantı maratonuna başlayacak. Milyonlar asgari ücret ne kadar olacak diye merak ederken bu yıl da komisyonda bir ilk yaşanacak. TÜRK-İŞ'in 5 kişilik heyetinde asgari ücretli işçilerin arasında bir de gazeteci yer alacak. İşte detaylar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için toplantı zamanı! 2025 asgari ücret rakamını belirleyecek komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri TİSK temsil edecek. Hakem görevinde ise hükümet olacak. 15 kişiden oluşan komisyonda her grubu temsilen 5’er kişi bulunacak. Komisyon yeni asgari ücret zammı için 3 uzlaşma ve 1 karar toplantısını Aralık ayı içinde yapacak. Asgari ücrete gelecek zammın 25-27 Aralık tarihlerinde duyurulması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET 2025 İÇİN NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Ancak geçtiğimiz yıl asgari ücreti belirleyecek komisyonda bir ilk yaşanmış ve TÜRK-İş masaya asgari ücret ile çalışan işçileri getirmişti. Bu dönemde benzer uygulamanın devam edeceğini TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, “Türk-İş asgari ücret tespit komisyonunda. 5 üyeden 4 tanesi asgari ücretli oluyor, bu dönem de öyle olacak. Dördü oturuyorlar, bir rakam tespit ediyorlar, o rakamı kamuoyuna sunuyoruz” demişti.
KOMİSYONDA BU YIL DA İLK!
Bu yıl komisyonda 4 işçinin arasında ilk kez bir gazeteci de yer alacak! Asgari ücretle çalışan, Ulusal Kanal Ankara Haber Müdürü Sezer Özseven ve Meclis Muhabiri komisyonda yer alacak. Özseven Sözcüye yaptığı açıklamasında, yüksek kira ve gıda enflasyonunun özellikle büyükşehirde yaşamayı daha da zorlaştırdığını dile getirdi.
İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRET ZAMMI TALEBİNDE İPUCUNU VERDİ
Özseven eşinin memur maaşı ve kendi geliri ile beraber kredi çekmeden geçinmenin mümkün olmadığını söyledi. Maaşların hızla eridiğini vurgulayan Özseven asgari ücretin 25 bin liranın üzerinde olması gerektiğini belirtti.
Ayrıca geçmiş yıllarda yapılan zamların ilk aylarda borçları hafifletici bir etkisi olduğunu ancak bu yıl konuşulan yüzde 25’lik zam oranının yetersiz kalacağını ifade etti. Özseven, tüm hesaplamaların dönem enflasyonu temel alınarak yapılması gerektiğini belirtti.