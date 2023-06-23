Asgari ücret sonrası gözler oraya çevrildi: En düşük emekli maaşı için duyulmamış tahmin!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni rakam belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi. Peki bu artışla birlikte emeklilere ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...