ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Zam İçin ‘Benim Öğrendiğim Şu’ Dedi: Kulisler Hareketli: Fatih Portakal ‘Mutabakat Sağlanacak Rakam’ı Açıkladı

Son dakika haberi… Asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam pazarlığına başlıyor. Komisyonun ilk toplantı tarihi belli oldu. Asgari ücrete yapılacak zam oranının ne olacağı merak edilirken iddiaların ve hesaplamaların da ardı arkası kesilmedi. İşte yeni asgari ücret için haberin detayları…

TESPİT KOMİSYONU’NUN ZAM MARATONU BAŞLIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. Toplantısı 10 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek. Çalışanlar, işveren temsilcileri ve hükümet yetkilileri bir araya gelecek 2025 yılında uygulanacak asgari ücret belirleyecek. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri göz önüne alındığında vatandaşlar ciddi bir zam oranı bekliyordu. Ancak istenilen rakamların işverenler açısından maliyet baskısı yaratacak olması görüşmeleri bu yıl daha da zora sokuyor.

ASGARİ ÜCRET 2025’TE NE KADAR OLUR?

Gazeteci Fatih Portakal asgari ücret ile ilgili yeni bir kulis bilgisini ‘Benim öğrendiğim rakam şu’ diyerek paylaştı. “Şimdi merak ediyorsunuz ‘asgari ücret kaç paraya çıkacak?’ Şimdi birileri birilerini arayıp bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Benim öğrendiğim rakam şu. Üstünde mutabakat sağlanacak rakam olduğu söyleniyor” ifadelerini kullanan Portakal, “Tabi kesin değil. Asgari ücretin 24 bin TL olacağı söyleniyor. Şu anda 17.002 TL, aşağı yukarı yüzde 40-41 gibi bir orandan bahsediliyor” diyerek dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

PAZARLIKTA TABAN ZAM ORANI

Asgari ücret artışı enflasyon oranları netleşmediği için büyük ölçüde beklentilere dayalı olarak artacak. Bu kapsamda yılın ikinci 6 aylık enflasyonu pazarlığa başlanacak ilk rakam olacak. Yıllık enflasyonun ise OVP’ye göre yüzde 41,5 olması bekleniyor. Oran bu iki senaryo çerçevesinde belirlenecek.

NET-BRÜT ASGARİ ÜCRET 2025 HESAPLAMASI

2024 asgari ücret net 17.002, brüt 20.002 TL olmuştu. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak ve Şubat ayı itibarıyla hesaplara yatacak 2025 asgari ücret rakamının yüzde 41,5’lik enflasyon tahminine göre brüt 28.302 TL olacağı hesaplanıyor. Bu durumda yüzde 14’lük SGK prim kesintisi ve yüzde 1’lik işsizlik sigortası primi gibi kalemler düşüldüğünde net asgari ücret 2025 yılı için 24.057 TL olarak karşımıza çıkıyor.

YÜZDE 41,5'LİK ENFLASYONA GÖRE: