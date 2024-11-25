ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Tüm Hesaplar O Rakamı İşaret Etti! ‘Uluslararası Raporları İnceledim’ Dedi: Hem Oranı Verdi Hem Kritik Noktayı Açıkladı

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları Aralık ayının ilk haftasında tüm Türkiye’nin en önemli gündemi olacak! Asgari ücrete zam için masada enflasyon tahminleri ve yaşam maliyetleri gibi birçok veri olacak. Peki 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜRK-İŞ, TİSK ve hükümet yetkililerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca 4 toplantı yaparak yeni asgari ücret net rakamını belirleyecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’in 5 temsilcisinin 4’ünün asgari ücretli çalışanlardan oluşacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda 25-27 Aralık tarihlerinde 2025 asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor.

NET- BRÜT ASGARİ ÜCRET HESABI

Asgari ücret 2024 yılı için net 17.002, brüt 20.002 TL’ye yükseltilmişti. Ocak 2025 asgari ücret artışı için oranın yüzde 25-45 gibi geniş bir bantta belirlenecek olması ise kafaları karıştırmış durumda. Bu kapsamda en önemli veri ise Merkez Bankası’ndan gelen enflasyon tahmini. Banka yıl sonu enflasyonun yüzde 44,81 olmasını öngörürken bu tabloda net asgari ücretin 24,620 TL, brüt asgari ücreti 2025’te 28.965 TL olabileceği hesaplanıyor. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti de toplamda 34.034 TL’ye ulaşacak.

‘ŞUNA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUM’ DİYEREK ANLATTI

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, 2025 asgari ücret rakamına dair dikkat çeken bir tahminde bulundu. Yeni zam oranı için kritik detayı anlattı. “2025 sonunda gerçekleşecek enflasyona bakacak olursak, yaklaşık yüzde 44-45 civarında bir rakam karşımıza çıkacak. Eğer beklenen enflasyonu değerlendirirsek, bu oran yüzde 21-22 civarında olacak” ifadelerini kullanan Zelyut, “Şuna dikkat çekmek istiyorum: Eğer beklenen enflasyonu baz alarak yüzde 25 zam yapılırsa, 17 bin TL olan asgari ücret, 21-22 bin TL seviyelerine çıkacak. Bu durum yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Ayrıca asgari ücretin bir tık üstünde maaş alanların sayısı da bu kadar olduğu düşünülürse, toplamda 14-15 milyon kişiyle bağlantılı bir iş söz konusu” dedi.

“BÜYÜK İHTİMALLE DAHA ILIMLI BİR ASGARİ ÜCRET ANLAMINA GELİYOR”

Uzman isim, “Bu noktaya gelmeden önce, uluslararası raporları incelediğimde, Türk hükümetine sürekli olarak dolaylı bir şekilde "daha ılımlı asgari ücret artışlarının yürütülen para politikasına destek olacağı" mesajlarının verildiğini gördüm” derken şu iki noktaya dikkat çekti:

“Türkiye, şu anda ciddi bir nakit sıkıntısı yaşıyor ve Hazine’nin borçlanma oranları giderek artıyor. Bununla birlikte kuru kontrollü bir şekilde yukarı taşımak için dışarıdan nakit girişine ihtiyaç duyuluyor. Bu tabloda, kurun kontrol altında tutulması ve enflasyonun en azından yüzde 25-30 bandına oturtulması için dışarıya verilen sözleri büyük ihtimalle tutacaklardır. Bu da büyük ihtimalle daha ılımlı bir asgari ücret artışı anlamına geliyor. Her ne kadar Cumhurbaşkanı “Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” dese de önümüzdeki yıl yüzde 25 enflasyon oranı baz alınarak, “Enflasyon kadar zam yaptık, halkı ezdirmedik” söylemi gündeme gelecektir. Ancak asıl mesele, bu artışların halkın sorunlarına çare olup olmayacağı. Ben ne yazık ki olmayacağını düşünüyorum.”