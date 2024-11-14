ASGARİ ÜCRET Son Dakika: Nokta Atışı Yapmıştı! 2025 Zammı İçin de Oranı Açıkladı: Özgür Erdursun Kuruşu Kuruşuna Rakamı Hesapladı
Son dakika: Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamaları ile asgari ücret 2024 rakamını kuruşu kuruşuna doğru tahmin eden SGK Uzmanı Özgür Erdursun 2025 asgari ücret zammı için de öngörüsünü paylaştı. Erdursun en az yüzde 25’lik zamma kesin gözü ile bakarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girerek bunu yüzde 30’a çekebileceğini belirtti. Yüzde 35’lik zam senaryosunun ise ancak yüzde 10 ihtimalle gerçekleşebileceğini açıkladı.
Son dakika haberi… Asgari ücret zam dönemi yaklaşırken milyonlarca çalışan zam ihtimallerini yakından takip ediyor. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili SGK Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzman isim oran ve rakamı açıkladı.
‘YÜZDE 77’LİK ZAM’ SENARYOSU DENGEYİ BOZABİLİR
Özgür Erdursun, CHP’nin asgari ücrete zamda ’30 bin TL’ önerisini anımsatarak bu rakamın yüzde 77’lik bir artışa tekabül ettiğini dile getirdi. Asgari ücretin bu oranda artırılması ile tüm ücretlerin aynı oranda artırılmasının önemine vurgu yapan uzman isim, “Asgari ücrete yüzde 77 zam yapılsın deniliyor. Peki diğer ücretleri kaç artıracağız? Diğer ücretler için yasal bir düzenleme yok. Bu durumda çalışanların yüzde 75’i asgari ücretli olacak” dedi.
Asgari ücretin giderek ortalama ücret haline geldiğini kaydeden Erdursun, gelir vergisi dilimlerinde düzenleme yapılarak çalışanların cebine daha fazla para girmesini sağlayacak adımların atılması gerekliliğine dikkat çekti.
ASGARİ ÜCRETİN NE KADAR OLABİLECEĞİNİ AÇIKLADI
Erdursun 2025 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranı hakkında da tahminlerini açıkladı. Asgari ücret zammının enflasyonun gerisinde kalmaması gerektiğini söyleyen uzman isim, en az yüzde 25’lik bir artış beklediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girerek bu oranın yüzde 30’a kadar çıkarılabileceğini ifade etti. Erdursun beklentilerine ilişkin şu yorumu yaptı:
“17 bin liralık asgari ücretin 21.525 lira olacağını, maksimum seviyede ise 22.250 TL civarında kalacağını düşünüyorum. Muhalefet 28-30 bin TL gibi açıklamalar yapıyor. Ancak daha fazla bir baskı olursa maksimum belki 35’lere kadar çıkabilirler ama bunun ihtimalini yüzde 10 olarak görüyorum.”