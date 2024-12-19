ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Milyonların maaşında kader günü! Toplantı Başladı, TÜRK-İŞ'ten Rakam Mesajı: 'Talebimizi İlettik'

Son dakika haberleri! Ocak 2024’te net asgari ücret 17.002 TL’ye brüt de 20.002 TL’ye yükselmişti. ‘Asgari ücret ne kadar olacak’ sorusunun yanıtının bugün şekillenmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı başlarken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TÜRK-İş ve TİSK’ten gelecek açıklamalara çevrilmişti. Peki TÜRK-İŞ ve TİSK ne talep ediyor? İşte rakamlarla yeni asgari ücret ve son durum...

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI BAŞLIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde bugün gerçekleştiriliyor. Komisyonun son toplantısı olması beklenen bugünkü toplantıda asgari ücret için taraflar tekliflerini sunacak.

İlk toplantı 10 Aralık’ta, ikinci toplantı 16 Aralık’ta gerçekleştirmişti. İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, Ticaret Bakanlığı verileri ve TÜİK verileri masaya yatırılmıştı.

TOPLANTI ÖNCESİ TÜRK-İŞ'TEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Toplantı öncesi açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ramazan Ağar, "Her şeyimiz hazır. Kısa süre içerisinde sonuçlandırırız diye umuyorum. Karşı tarafın adımına göre tavrımızı alacağız. Görüşeceğiz sonuca bağlayacağız inşallah rakamımızı önceden ilettik zaten” dedi.





BAKAN ŞİMŞEK HEDEFİ BELİRLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunda yeni asgari ücrete ilişkin iki rakamı işaret etmiş, “Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek” ifadelerini kullanmıştı. Bakan Işıkhan’ın işaret ettiği o rakamlardan ilki yüzde 21’lik hedef enflasyon ve yüzde 44’lük beklenen 2024 yıl sonu enflasyonu ortalaması olan yüzde 32,5 oldu. İkincisi ise yüzde 44’lük yıl sonu enflasyonu olarak algılandı.

ZAMDA ORAN HESABI İLE YENİ MAAŞ TABLOSU

Mehmet Şimşek’in işaret ettiği rakamlardan ilki olan yüzde 32,5’luk artış ile 2025 net asgari ücretinin 22.527 TL olması bekleniyor. Yüzde 44’lük hesaba göre ise 24.482 TL’lik bir asgari ücret karşımıza çıkıyor. Burada en olası senaryo Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dokunuşu ile yüzde 35 ya da 40 olması yönünde. Bu senaryoya göre ise sırasıyla 22.952 TL ve 23.802 TL olarak yeni asgari ücretin belirlenmesi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE DEĞİŞECEKLER

ÖDENEKLER

· Kıdem tazminatında taban miktar yükselecek.

· En düşük rapor parası yükselecek

· Annenin iş görmezlik ödeneği artacak

· Yarı zamanlı çalışan anneye verilen ödenek artacak

· Stajyer ücreti yenilenecek

· İşsizlik maaşı hesabı değişecek miktarı artacak

BORÇLAR

· Doğum borçlanması artacak

· Askerlik, yurtdışı borçlanmaları değişecek

· İsteğe bağlı sigorta primi artacak

· GSS primleri yükselecek

· Bağ-Kur ve SSK primleri artacak

Kaynak: Haber Merkezi