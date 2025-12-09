Asgari Ücret Pazarlığında Düğüm Çözülüyor! Cuma Günü Kırılma Anı: Masada Geri Adım Sinyali

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili kritik hafta başlarken gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun cuma günü gerçekleştireceği toplantıya çevrildi. TV100 canlı yayınında konuya dair tartışmalar sürerken, Türk-İş’in masaya oturmayacağı iddiası gündeme geldi. . İpek Özkal Sayan'ın "Asgari Ücret Komisyonu cuma günü toplanacak ve cuma günkü toplantıya Türk-İş katılmayacak. Hükümet temsilcisi sadece 1 kişi olacak. Ergün Atalay bunu kabul etmiyor" sözü üzerine Burhan, "Edecek, Cuma günü görürsünüz" yanıtını verdi.

SİNAN BURHAN'DAN ÇARPICI ÇIKIŞ: "CUMA GÜNÜ GÖRÜRSÜNÜZ"

tv100 canlı yayınında konuşan siyaset bilimci Prof. İpek Özkal Sayan "Asgari Ücret Komisyonu cuma günü toplanacak ve cuma günkü toplantıya Türk-İş katılmayacak. Yani işçi temsiliyetinin burada az olacağını söyleyebiliriz. Şunu söyledi Ergün Atalay; hükümet temsilcilerinin sayısı dedi, durumu değiştirmez. Bir kişi katılabilir Çalışma bakanlığını temsilen deniyordu. Ama Türk-İş diyor ki tamamen kalksın hükümet masadan diyor" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerime Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan araya girerek "Yo katılacak hocam. Hükümet temsilcisi sadece 1 kişi olacak. 5 kişiydi 1'e düştü" dedi. Bunun üzerine Sayan "Tamam, kabul etmiyor bunu. Ergün Atalay bunu kabul etmeyeceğini söyledi" deyince Burhan'dan "Edecek, Cuma günü görürsünüz" yanıtını verdi.

PROF. İPEK ÖZKAL SAYAN: "ÇOK HAKLILAR"

Sayan "Benim bugün takip kadarıyla Sinan Bey, tamamen hükümet masadan kalksın diyorlar. Hak-İş'in de açıklamalarını dinledim. Sayın Mahmut Aslan'ın da açıklamalarını dedim. Şimdi onlar şunları talep ediyorlar aslında. Diyorlar ki; kira, gıda, eğitim ve ulaşım TÜİK'in sepetine alınmak zorunda, yoksulluk ve açlık sınırı da her ay TÜK tarafından açıklansın ve asgari ücrette buna ilişkin iyileştirmeler yapılsın diyorlar, bir. İkinci olarak asgari ücretlilerin yaşadıkları kayıplar yerine getirilmeli, üstüne refah payı koyulmalı diyorlar ki bu gerçekten çok önemli.

Çünkü aydan aya ücretler eridiği için asgari ücretle senede bir defa yenilendiği için elbette ki hak kaybı oluyor. Bunların giderilmesi, öncelikle bunların giderilmesi gerektiğini ve üstüne de refah payı koyulması gerektiğini söylüyorlar. Hükümet temsilcisinin sayısı durumu değiştirmez, hiç masada olmaması lazım, tamamen işçiler ve işverenler tarafından belirlenmesi gerekir diyorlar. Bu onların talepleri.

Şimdi tabii haklılar mı? Çok haklılar. Neden? Çünkü hükümet masada olduğu zaman işveren tarafı kendini daha güçlü hissediyor ve sonuç olarak masada karar verilen işverenin ve hükümetin isteği oluyor. Bunu biliyoruz. Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat son 5 yılda yani 2020 ile 2024'e bakmış.

Kira artış oranlarına bakmış dünya çapında ve Türkiye birinci sırada. Bakın Türkiye birinci sırada bulunmuş. Son 5 yılda Türkiye'de kiralar yüzde 12 artmış. Ne kadar artmış biliyor musunuz? Yüzde 1233. 5 yılda Türkiye'de kiralar yüzde 1233 artmış. Macaristan bizi takip ediyor yüzde 101.7. Yani iki ülke arasına baktığınız zaman 10 kattan daha fazla bir fark var. Bulgaristan yüzde 84.1." şeklinde konuştu.

"BUNLARI KONUŞACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Sayan "Böyle baktığınız zaman asgari ücretliler kiraları bile karşılayabilecek durumda değiller. Çünkü büyük şehirlerde kiralar 30 bin TL civarlarında. Bugünkü asgari ücret bu kiraların bile altında kalıyor. O yüzden enflasyonu arttırırmış, işte şu anda işverene çok büyük bir yük getirilmiş... Bunları konuşacak durumda değiliz. Bakın bu insanların kira parası verecek durumları yok. Biz hala ne konuşuyoruz, ne tartışıyoruz" dedi.

İŞTE OLASI ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.

