Asgari Ücret Ne Zaman Belli Olacak? Asgari Ücret Bugün Belli Olacak mı

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ekonomistlerin ve uzmanların tahminleri, enflasyon oranı ve refah payına göre zam oranının %25 ile %50 arasında değişeceği yönünde. Bu oranlara göre asgari ücretin şu seviyelerde olması öngörülüyor:

%25 zam: 21.252 TL

%30 zam: 22.102 TL

%40 zam: 23.802 TL

%45 zam: 24.652 TL

%50 zam: 25.503 TL