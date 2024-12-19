Asgari Ücret Ne Zaman Belli Olacak? Asgari Ücret Bugün Belli Olacak mı
2025 yılı asgari ücret artışı için bekleyiş sürerken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplanıyor. İlk toplantısını 10 Aralık’ta, ikinci toplantısını ise 16 Aralık’ta gerçekleştiren komisyon, saat 11.30’da yeniden bir araya gelecek. Peki asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Türk-İş, kritik toplantı öncesi saat 09.00’da Başkanlar Kurulu’nu topladı. Ergün Atalay başkanlığındaki toplantıda, Türk-İş’e bağlı sendikaların görüşleri alındı. Bu görüşlerin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na iletilmesi bekleniyor.
BUGÜNKÜ TOPLANTIDA NELER BEKLENİYOR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda, işveren temsilcisi TİSK’in ilk kez bir rakam sunması bekleniyor. İşçi ve işveren taraflarının bu rakam karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ASGARİ ÜCRET MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sabit gelirli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirme hedefinde olduklarını vurgulayarak, “Ekonomi programımızın meyvelerini toplamaya başladığımız bir dönemdeyiz. Bu programı bozmadan, sabit gelirli vatandaşlarımızın durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Ekonomistlerin ve uzmanların tahminleri, enflasyon oranı ve refah payına göre zam oranının %25 ile %50 arasında değişeceği yönünde. Bu oranlara göre asgari ücretin şu seviyelerde olması öngörülüyor:
%25 zam: 21.252 TL
%30 zam: 22.102 TL
%40 zam: 23.802 TL
%45 zam: 24.652 TL
%50 zam: 25.503 TL
ZAM HANGİ ALANLARI ETKİLEYECEK?
Asgari ücret zammı, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok kalemde değişiklik getirecek.
DÖRDÜNCÜ TOPLANTI YAPILACAK MI?
Bakan Işıkhan, dördüncü toplantıya ilişkin soruya, “Üçüncü toplantımızı gerçekleştirelim, ardından durumu değerlendiririz. Ancak artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz,” yanıtını verdi.
2025 yılı için uygulanacak asgari ücretin, bugünkü toplantının ardından netleşmesi bekleniyor.