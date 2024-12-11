ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? AKP’li Vekillerin ’25 Bin TL’ Baskısı! Özgür Erdursun Refah Payı ile Net Asgari Ücreti Açıkladı: ‘Genel Merkeze İletildi’

“Aslında asgari ücrete ilk günden bu yana hükümet yetkililerinin kafasındaki rakam 20 bin TL civarındaydı” diyerek kritik bir bilgi de paylaşan SGK Uzmanı, “Ama kamuoyunda çok konuşuluyor asgari ücret. Hükümet çok büyük bir baskı altında. Ben şu an size olabilecek rakamı söyleyeyim. 22 bin TL bandında bir asgari ücret açıklanacak. Yüzde 25-30 arasında bir artış yapılacağını öngörüyorum. Büyük ihtimal işçi temsilcileri masayı terk edecekler. Bu durumda Cumhurbaşkanı devreye girerSE 23 bin TL rakamı telaffuz edilebilir. Maksimum olacak rakam yüzde 35, 23 bin TL olarak görüyorum. Üzeri benim için de sürpriz olur” diyerek yeni asgari ücrette rakamı verdi.