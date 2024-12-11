ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? AKP’li Vekillerin ’25 Bin TL’ Baskısı! Özgür Erdursun Refah Payı ile Net Asgari Ücreti Açıkladı: ‘Genel Merkeze İletildi’
Son dakika: Asgari ücrette ilk toplantı tamamlandı, gözler 16 Aralık’taki ikinci toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘denge’ vurgusu ve işçilerin talepleri doğrultusunda 2025 asgari ücreti için yüzde 25-45 arasında zam senaryoları konuşuluyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ilk konuşulan rakamın 20 bin TL olduğunu ancak tepkiler sonucu yeni asgari ücretin refah payı ile maksimum 23 bin TL olabileceğini kaydetti. AKP kurmaylarının ise hükümete 25 bin TL için baskı yaptığını açıkladı.
Son dakika haberleri: Asgari ücret toplantısı için dün ilk adım atıldı. ‘Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?’ sorusuna yanıt aramak için masaya oturan Tespit Komisyonu’nda Asgari ücret 2025 için henüz rakam konuşuldı. ‘Asgari ücret ne zaman belli olur?’ sorusuna yanıt ise TÜRK-İŞ’ten geldi. İşte rakamlar ile yeni asgari ücret zam senaryoları…
Asgari Ücret toplantısı dün gerçekleştirildi. Tespit Komisyonu 1 yılın ardından yeniden bir araya gelirken 2025 asgari ücreti için açıklamalar da peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücrette ‘denge’ mesajı verirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ‘maksimum fayda’ dedi. ‘Asgari ücret 2025’te ne kadar olacak’ diye merak edilirken Bakan Işıkhan açıklamasında rakam konuşmak için erken olduğunu vurguladı.
ASGARİ ÜCRETİ DAHA ERKEN ÖĞRENEBİLİRİZ!
İlk toplantıda bir rakam masaya gelmedi ama işçi temsilcisi TÜRK-İŞ’in beklentisi önce işverenlerin yani TİSK’in talebini sunması. TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantı sonrasında ‘makul ücret’e onay vereceklerini açıkladı. Asgari ücret zammının açıklanacağı tarihi de belirtti. Ağar asgari ücrete zam oranının 3. toplantı sonunda açıklanmasının olası olduğunu kaydetti.
TİSK ise, ‘Önceliğimiz hep birlikte enflasyonla mücadele olmalı’ diyerek aylardır konuşulan yüzde 25’lik zam teklifi beklentisi için en büyük ipucunu verdi.
2. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
Şimdi gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısında. Asgari ücret zam pazarlıklarında ikinci toplantı tarihi 16 Aralık Pazartesi saat 14.00’te gerçekleştirilecek.
SGK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN ASGARİ ÜCRETTE RAKAMI AÇIKLADI
Geçtiğimiz yıllarda asgari ücrete zam rakamlarını nokta atışı yaparak bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Asgari ücret Aralık 25’e kadar netleşir. Henüz bir rakam yok ama en önemli açıklamayı aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Dedi ki altını çizerek söylüyorum bunu, ‘ekonomi programını bozmadan’ diye. Çünkü hedeflenen bir enflasyon var. Bu doğrultuda da planlanmış rakamlar var” ifadelerini kullandı.
“Aslında asgari ücrete ilk günden bu yana hükümet yetkililerinin kafasındaki rakam 20 bin TL civarındaydı” diyerek kritik bir bilgi de paylaşan SGK Uzmanı, “Ama kamuoyunda çok konuşuluyor asgari ücret. Hükümet çok büyük bir baskı altında. Ben şu an size olabilecek rakamı söyleyeyim. 22 bin TL bandında bir asgari ücret açıklanacak. Yüzde 25-30 arasında bir artış yapılacağını öngörüyorum. Büyük ihtimal işçi temsilcileri masayı terk edecekler. Bu durumda Cumhurbaşkanı devreye girerSE 23 bin TL rakamı telaffuz edilebilir. Maksimum olacak rakam yüzde 35, 23 bin TL olarak görüyorum. Üzeri benim için de sürpriz olur” diyerek yeni asgari ücrette rakamı verdi.
AKP’DEN HÜKÜMETE ASGARİ ÜCRET BASKISI
Hatırlanacağı üzere seçim öncesi sahaya inen AKP’li kurmaylara en büyük tepki emekli maaş zammının yetersiz bulunması nedeniyle milyonlarca emekliden gelmişti. Özgür Erdursun aynı tepkinin yeni asgari ücret belirlenme sürecinde de yaşandığının altını çizerek, “Sahadaki AK Partililer asgari ücrette telaffuz edilen 22 bin liralık rakamlara çok fazla itiraz olduğunu genel merkeze iletiyorlar. AK Partili kurmayların da içeriden ‘25 bin TL olsun’ gibi bir baskısı var. Yani yüzde 50 gibi bir artış ile rakamın 25 bin TL olması konusunda baskı yapıyorlar” diye konuştu.
2024 NET-BRÜT ASGARİ ÜCRETİ
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
· Eğer yüzde 25 zam ile net asgari ücret 21 bin 252 lira seviyelerine yükselecek.
· Yüzde 30'luk bir artış olursa 2025'te asgari ücret 22 bin 102 liraya ulaşacak.
· Yüzde 35'lik bir zam söz konusu olursa net asgari ücret 22 bin 502 lira seviyesinde olacak.
· Yüzde 40'lık bir asgari ücret zammı durumunda yeni ücret 23 bin 803 lira olacak.
· Yüzde 45'lik bir artış olursa; yeni asgari ücret 24 bin 653 lira olacak.
· Asgari ücretin doğrudan 25 bin lira olarak belirlenmesi durumunda ise zam oranı yüzde 47'yi aşacak.