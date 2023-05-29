Asgari ücret, memur ve emekli maaşı: Konuşulan rakamlar ortaya çıktı, '3'lü zam' gündemde
Türkiye'nin seçimleri geride kalırken milyonlarca vatandaşın gündemi yeniden temmuz zamları oldu. Asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı için Meclis’in açılması sonrası ivedilik ile adımlar atılacak. Bu kapsamda konuşulan zam oranları ve rakamlar da ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.14'ünü alarak yeniden göreve getirilirken, TBMM 28. yasama döneminin atacağı ilk adım da belli oldu. Meclis’in açılması ile asgari ücret, memur ve emekli zammı için çalışmalar başlayacak.
6 aylık enflasyon verisi, refah payı ve seyyanen zam formülü ile tüm gelirlerde 3’lü artış sağlanacağı ifade ediliyor.
EMEKLİ MAAŞ FARKINDA MAKAS KAPANACAK
Yeni yasama döneminin resmen başlaması ile Meclis’e gelecek ilk yasal düzenlemelerden birisi 7.500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşının üzerinde aylık alanlarla ilgili olacak. Maaş zamları 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.
Bu kapsamda 10 bin-15 bin TL arasındaki maaşlara yüzde 45, 15 bin-20 bin TL arasındakilere yüzde 40 ve 20 bin TL üzerinde maaş alanlara yüzde 35 zam yapılması durumu söz konusu. Böylece taban maaş ile daha üstünde alanlar arasında kapanmış olan makas ile ilgili düzenleme de gerçekleşmiş olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ RAKAM
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceği söylemesi sonrası en düşük emekli maaşı için de 10 bin TL rakamı konuşulmaya başlandı.
Emekli bayram ikramiyesinin ise 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor. 2023 yılında yüzde 82 artış yapılan bayram ikramiyelerinin 3000 TL'ye yükselmesi durumunda zam oranı ise yüzde 50 olacak.