Asgari ücret, memur ve emekli maaşı: Konuşulan rakamlar ortaya çıktı, '3'lü zam' gündemde

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ RAKAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceği söylemesi sonrası en düşük emekli maaşı için de 10 bin TL rakamı konuşulmaya başlandı.

Emekli bayram ikramiyesinin ise 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor. 2023 yılında yüzde 82 artış yapılan bayram ikramiyelerinin 3000 TL'ye yükselmesi durumunda zam oranı ise yüzde 50 olacak.