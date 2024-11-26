Asgari Ücret ile Maliyet 34 Bin Lirayı Aşacak! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Hesapladı: Maaş Zammı Öncesi Yeni Düzenleme Meclis’te
Asgari ücrete zam dönemi yaklaşırken bir süredir konuşulan SGK prim indirim desteği ile ilgili AKP tarafından Meclis’e düzenleme önerisi sunuldu. 5 puanlık prim indiriminin 4 puana düşürülmesi gündeme gelirken bunun işverene getireceği maliyeti SGK Uzmanı Özgür Erdursun hesapladı. Ayrıca 2025 asgari ücret zammı ile işverenin maliyetinin 34 bin TL’yi aşması bekleniyor.
Kayıtdışı istihdamı azaltmak için uygulanan ve işverenler için önemli bir teşvik olan 5 puanlık SGK prim indirimi ile ilgili düzenlemeler gündemde! 2024’ün ilk 9 ayında SGK’ya aktarılan 195,8 milyar liralık tutarın başlangıçta ayrılan 165,9 milyar liralık ödeneği aşması, bu teşvikin yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Hazine yetkilileri teşviklerin daraltılması konusunda nabız yoklarken dün AKP kanadından konu ile ilgili dikkat çeken bir adım atıldı.
PRİM İNDİRİMİ DÜZENLEMESİ MECLİS’TE
Bu kapsamda özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde sağlayan 5 puanlık indirimin yeniden düzenlenmesini öngören yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Düzenlemenin nedeni olarak ise kamu kaynaklarının verimli kullanılması gösterildi. Ancak imalat sektörüne prim indirimi devam edecek. Cumhurbaşkanı, imalat sektöründeki 5 puanlık prim teşvikini 2027 yılına kadar uzatmaya yetkili olacak.
2025 ASGARİ ÜCRETİNİN İŞVERENE MALİYETİ HESAPLANDI
Peki işverenin maliyeti ne kadar artacak? Milyonlarca iş veren asgari ücrete zam dönemi yaklaşırken hesap kitap yapmaya başladı. Merkez Bankası’nın tahminine göre yüzde 44,81 gelmesi beklenen yıl sonu enflasyonu ile oluşacak 2025 asgari ücret rakamının net 24.620 TL, brüt 28,965 TL olabileceği ihtimaller arasında. Ancak bunun işverene maliyeti ise daha fazla. 28.965 TL’lik 2025 brüt asgari ücret tahmini ile hesap yapıldığında asgari ücretin işverene maliyeti şu şekilde olacak:
· SGK İşveren Payı (%15,5): 4.489,67 TL
· İşveren İşsizlik Sigortası Primi (%2): 579,31 TL
· Toplam Maliyet: 34.034,60 TL
1000 LİRADAN 800 LİRAYA DÜŞECEK
SGK Uzmanı Özgür Erdursun konuya ilişkin değerlendirmesinde 5 puanlık indirimin 4 puana çekileceğini dile getirerek, “Asgari ücret 20 bin 2 lira 50 kuruştur. Asgari ücrette yüzde 5'lik bir teşvik vardır. Bir indirim söz konusudur. Brüt rakamın yüzde 5'i kadar peşin ödemelerde bu indirimden işverenler faydalanabilir. Kişi başı bu indirim yapılır. Yani 1000 liralık bir indirimdir. Şayet bu yüzde 5'lik indirim yüzde 4'e düşerse 1000 liralık indirim 800 liraya düşmüş olacak. Yani işverenin maliyeti 200 TL aratacak” ifadelerini kullandı.
İŞ DÜNYASI TEPKİLİ
Beş puanlık prim teşvikinin 2024 yılında devlete maliyeti 215 milyar liraydı. İş dünyası ise teşviklerin daraltılmasının maliyetleri artıracağını ve enflasyonla mücadele sürecinde kendilerine ek yükler getireceğini savunarak bu değişikliğe karşı çıkıyor.