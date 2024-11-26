Asgari Ücret ile Maliyet 34 Bin Lirayı Aşacak! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Hesapladı: Maaş Zammı Öncesi Yeni Düzenleme Meclis’te

Kayıtdışı istihdamı azaltmak için uygulanan ve işverenler için önemli bir teşvik olan 5 puanlık SGK prim indirimi ile ilgili düzenlemeler gündemde! 2024’ün ilk 9 ayında SGK’ya aktarılan 195,8 milyar liralık tutarın başlangıçta ayrılan 165,9 milyar liralık ödeneği aşması, bu teşvikin yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Hazine yetkilileri teşviklerin daraltılması konusunda nabız yoklarken dün AKP kanadından konu ile ilgili dikkat çeken bir adım atıldı.