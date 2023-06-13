Asgari ücret için kritik gün!

2023’ün ilk 6 ayı geride kalırken milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücret rakamına çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç bugün saat 14.00’te yapılacak il toplantı ile başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) heyeti, işveren kesimini ise temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk toplantının 13 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından 2. toplantının ise 20 Haziran tarihinde yapılması bekleniyor. Burada net rakamların masaya konulması ve bir uzlaşma çıkma ihtimali en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.

Bugünkü toplantı sonrası 2. toplantının tarihi belli olacak.

MASADAKİ TEKLİFLER NELER

Türk-İş heyetinin, yüzde 25’in üzerinde zammı zorlaması bekleniyor. Hükümetin asgari ücreti teklifi ise henüz netleşmedi. Olası senaryolar, farklı asgari ücret rakamlarını ortaya çıkaracak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem