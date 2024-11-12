Asgari Ücret İçin IMF'nin Önerisine Sert Tepki! ‘Anlaşmışlar, Sadece İmza Atmamışlar…’
Son dakika haberi... Asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyon çalışanı doğrudan milyonlarca çalışanı dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret 2025 için yeniden belirlenecek. Şu anda net 17.002 TL olarak ödenen asgari ücreti belirleyecek Tespit Komisyonu Aralık ayı başında bir araya gelecek. Herkesin aklında aynı soru varken Gazeteci Fatih Altaylı’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. IMF'nin yüzde 30 zam önerisine tepki gösteren Altaylı çok sert bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
Son dakika: Asgari ücret 2024 yılında net 17.002, brüt 20.002 TL olarak belirlenmişti. Milyonlar Ocak 2025 zam dönemini beklerken asgari ücret tahminleri, tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki asgari ücret ne kadar olacak?
Birçok kurum ve kuruluş asgari ücret için tavsiye olarak yüzde 30 artışı sınır olarak belirledi. Onlardan biri de Uluslararası Para Fonu IMF oldu. Yüzde 30’dan fazla yapılacak bir artışın ekonomiyi zora sokabileceğini ifade eden IMF bunun yerine gerçek ihtiyaç sahipleri için sosyal yardım seçeneğini sundu. Günlerce konuşulan o öneriye bir tepki de Gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi.
ASGARİ ÜCRETE ZAMDA HEDEF ENFLASYON FORMÜLÜNE SERT SÖZLER
Hedef enflasyon ve gerçekleşecek enflasyon oranları arasında gidip gelen asgari ücrete zam tahminleri için Altaylı Youtube kanalında yaptığı açıklamasında, “Hedef enflasyona göre olmaz. Bunu isteyenler IMF’nin programının uygulanmasını istiyor. Hedefiniz tutmuyor ki hedef enflasyon kadar zam yapasınız. Bunu yapmak zaten büyük bir insafsızlık. Bu seneki sapma hemen hemen yüzde 50. O da resmi rakamlarla. Gerçekte yüzde 100’den de fazla. Bugün Türkiye’de uygulanan ekonomi politikası IMF politikasıdır. Bunlar IMF ile anlaşmışlar, sadece imza atmamışlar” şeklinde değerlendirmede bulundu.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR
Asgari ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve hükümetten beşer kişinin katılımı ile Aralık ayı boyunca 4 toplantı yaparak 2025 asgari ücret rakamını belirleyecek. Toplantıda enflasyon rakamları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri, büyüme rakamları, TİSK verileri ve TÜRK-İŞ’in açlık-yoksulluk sınırı gibi beş temel veri yer alacak.
ASGARİ ÜCRETE ZAMDA TAHMİNLER
10 aylık enflasyon şu an için yüzde 39,77 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası ise yıl başında yüzde 36 olan 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44’e yükseltti. Piyasanın beklentisi de yüzde 45’ler civarında bir oranın gelmesi. Burada psikolojik sınır olarak 25 bin TL rakamını görüyoruz. Ancak tüm veriler dikkate alındığında asgari ücrete 22-25 bin TL aralığında asgari ücretin belirlenmesi söz konusu.