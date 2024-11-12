Asgari Ücret İçin IMF'nin Önerisine Sert Tepki! ‘Anlaşmışlar, Sadece İmza Atmamışlar…’

ASGARİ ÜCRETE ZAMDA HEDEF ENFLASYON FORMÜLÜNE SERT SÖZLER

Hedef enflasyon ve gerçekleşecek enflasyon oranları arasında gidip gelen asgari ücrete zam tahminleri için Altaylı Youtube kanalında yaptığı açıklamasında, “Hedef enflasyona göre olmaz. Bunu isteyenler IMF’nin programının uygulanmasını istiyor. Hedefiniz tutmuyor ki hedef enflasyon kadar zam yapasınız. Bunu yapmak zaten büyük bir insafsızlık. Bu seneki sapma hemen hemen yüzde 50. O da resmi rakamlarla. Gerçekte yüzde 100’den de fazla. Bugün Türkiye’de uygulanan ekonomi politikası IMF politikasıdır. Bunlar IMF ile anlaşmışlar, sadece imza atmamışlar” şeklinde değerlendirmede bulundu.