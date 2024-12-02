Asgari Ücret İçin ’30 Bin TL’nin Altında Yokuz’ Demişti! Özgür Özel’e Yapay Zekadan Ret! ‘Kademeli Artış’ Önerisi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık’ta 2025 asgari ücret zammını belirlemek için ilk toplantısını gerçekleştirecek. Masaya yıllık enflasyondaki beklentiler ile oturulacak. İşçi, işveren ve hükümet yetkilileri en uygun asgari ücreti belirlemek için 3 haftalık bir süreçte 4 toplantı yapacak. Peki yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında muhalefetin ‘30 bin TL’ talebi için yapay zekadan öyle bir yanıt geldi ki… İşte detaylar…
2024 asgari ücret net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak belirlenmişti. 2025 asgari ücret tartışmaları ise günden güne alevlendi. Herkes asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyordu. İşçi kesimini temsil edecek TÜRK-İŞ henüz talebini açıklamasa bile tüm göstergeler açlık sınırı ile masaya oturacaklarına işaret ediyor. Kasım ayı için 20.562 TL olan rakam işçilerin önündeki kritik sınır olacak. Ancak 2024 enflasyon beklentileri doğrultusunda yüzde 40-45 aralığında bir zam isteyecekler. İşveren kesimi yüzde 25-30 aralığındaki bir artış ile masaya gelecek. Burada en kritik görev ise hükümete düşüyor. Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı asgari ücrette 25 bin TL psikolojik sınır olarak kabul ediliyor.
MHP REFAH PAYI İSTEDİ, CHP ’30 BİN TL’ TALEP ETTİ
Tüm bunların yanında partilerin de talepleri vatandaşın alım gücünü en üst düzeye çıkarak bir rakamda uzlaşılması. MHP, 2025 yılına dair asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulması, net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım ve barınma desteği verilmesi görüşünde olduklarını belirtti. CHP ise ‘asgari ücret talebimiz 30, biz bunun altında yokuz’ diyor. Peki vatandaşın alım gücünü artıracak, işverenlerin maliyetlerini yönetebilecek seviyede tutacak ve enflasyonist baskı oluşturmayacak bir artış mümkün mü? Özgür Özel’in 30.000 TL talebi bugünkü ekonomik koşullarda ne kadar geçerli. Gerçek Gündem okuyucuları için yapay zekaya merak edilen o soruyu sorduk.
YAPAY ZEKA 30 BİN TL’LİK ASGARİ ÜCRETİ ONAYLAMADI
30 bin liralık asgari ücretin çalışan refahını artırmak için önemli bir rakam olduğunu dile getiren yapay zeka ancak bu artışın gerçekleşebilmesi için hükümetin mali politikaları, işveren teşvikleri ve piyasa dengelerinin yeniden ele alınmasının şart olduğunu söyledi.
Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 40-45 arasında şekillendiğini anımsatan yapay zeka, 30 bin liraya yüzde 76,45’lik bir zam ile ulaşılabileceğini, bu da enflasyon rakamlarının üzerine ciddi bir refah payı eklenmesi anlamına geldiğini belirtti ve, “30.000 TL hedefinin gerçekleşmesi için ciddi bir ekonomik dönüşüm zorunlu’ yorumunu yaptı.
İLK SEBEP HÜKÜMETİN BÜTÇE DENGESİ
2024 yılı için öngörülen 2,7 trilyon TL’lik bütçe açığının 2025’te hükümetin mali hareket alanını kısıtlayacak en önemli faktörlerden biri olacağını ifade eden yapay zeka şu noktalara dikkat çekti:
“Asgari ücrette yapılacak bu düzeyde bir artış, işverenlere sunulacak teşviklerin maliyetini artırırken bütçe üzerindeki yükü daha da büyütebilir. Hükümetin bu yükü dengeleyebilmesi için kayıt dışı ekonomiyi azaltacak politikalar, vergi tabanını genişletecek düzenlemeler ve kamu harcamalarının daha etkin yönetilmesi gerekiyor.”
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
2025 asgari ücret net 30 bin TL olurda, brüt asgari ücret de 35.293 TL’yi görecek. İşverene toplam maliyet ise 41.500 liraya yaklaşacak. Yapay zeka bu durumun özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için finansal bir risk oluşturacağını dile getirdi. İşveren maliyetini düşürmek adına önerilerini de sıraladı:
Sosyal Güvenlik Prim İndirimi: İşverenin yükünü hafifletecek şekilde devlet destekli prim indirimleri sağlanabilir.
Vergi Reformları: Gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesiyle işgücü maliyetleri azaltılabilir.
Sektörel Teşvikler: Düşük kâr marjıyla faaliyet gösteren sektörlere özel teşvik paketleri sunulabilir.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYONU ARTIR MI?
Yapay zeka bu soruya da şu cevabı verdi:
“Bu ölçekte bir artışın enflasyonist etkiler yaratmaması için arz yönlü tedbirlerin alınması şart. Yerli üretimi artıracak politikalar, özellikle tarım ve enerji sektörlerinde maliyetleri düşürücü teşvikler ve piyasa fiyat denetimleri bu noktada kritik önem taşıyor. Ayrıca ücret artışlarının yıl içinde kademeli olarak uygulanması enflasyon baskısını hafifletebilir.”
Son olarak 30.000 TL asgari ücret talebi için ‘ortak akıl’ ile belirlenmesinin, ekonomik büyüme odaklı uzun vadeli planlarla desteklenmesi halinde gerçekleşebileceğini kaydetti.