Asgari Ücret İçin ’30 Bin TL’nin Altında Yokuz’ Demişti! Özgür Özel’e Yapay Zekadan Ret! ‘Kademeli Artış’ Önerisi

2024 asgari ücret net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak belirlenmişti. 2025 asgari ücret tartışmaları ise günden güne alevlendi. Herkes asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyordu. İşçi kesimini temsil edecek TÜRK-İŞ henüz talebini açıklamasa bile tüm göstergeler açlık sınırı ile masaya oturacaklarına işaret ediyor. Kasım ayı için 20.562 TL olan rakam işçilerin önündeki kritik sınır olacak. Ancak 2024 enflasyon beklentileri doğrultusunda yüzde 40-45 aralığında bir zam isteyecekler. İşveren kesimi yüzde 25-30 aralığındaki bir artış ile masaya gelecek. Burada en kritik görev ise hükümete düşüyor. Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı asgari ücrette 25 bin TL psikolojik sınır olarak kabul ediliyor.