Asgari Ücret Artışı Öncesi Taksitli Zam! Konuşulan Rakamlar Bile Onlara Yetti: Şimdiden Yüzde 10

2025 Asgari ücret rakamının ne kadar olacağına dair tartışmalar devam ediyor. Yüzde 25-50 arasında olması beklenen asgari ücret zammı için en uygun senaryo yüzde 30’u işaret ediyor. İş dünyası ise şimdiden yüzde 25-30 aralığındaki zam için hazırlıklara başlamış durumda. Ancak işçilerin talepleri ise adeta bir sır! Sebebi ise piyasada yaşanabilecek zam furyası…

Tüm bunlara rağmen konuşulan zam oranları bile fırsatçıların iştahını kabartmaya yetti. Kulislerde konuşulan zam oranlarını duyan fırsatçılar şimdiden ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını arttırdı. Sözcü Gazetesi'ne konuşan iş insanları, “Asgari ücrete yüzde 25-30 civarında zam gelmesi bekleniyor. Bazı üreticiler işçilik maliyetlerindeki artışı ürünlerine yeni yılda tümden yansıtmak yerine bugünden taksitli zamlar yapmaya başladılar” dediler.

ARALIK AYINDA DA YÜZDE 10 ZAM PLANLANIYOR

İlk etapta bu ay yüzde 10’luk zamların yapıldığını söyleyen iş insanları, asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı önümüzdeki aralık ayında yüzde 10 civarında ikinci parti zammın yapılmasının planlandığını kaydetti.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADILAR

İş insanları, belirlenecek yeni asgari ücrete göre de ocak ayında ve gerekli görülmesi halinde şubat ayında iki zammın daha gündeme gelebileceğini belirttiler.

İş insanları, şunları söyledi:

“Bütün firmaların zamma başladığını söyleyemeyiz. Ancak şimdiden zam yapmaya başladığını bildiğimiz çok sayıda firma var. Gündeme gelen zam oranları özellikle küçük işletmeleri çok korkutuyor. Asgari ücret için 30 bin liralar, 35 bin liralardan bahsediliyor. Bu rakamların olacağını düşünmüyoruz. Ancak daha yüksek bir asgari ücret belirleme konusunda karar vericileri etkileyeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl seçimin olmaması bizim için en büyük şans.”