Asgari Ücret Açıklandı: Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?
Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan, dolaylı yollardan ise milyonlarca çalışanı etkileyen asgari ücret zammı sonunda belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Gözler, zammın ne zaman yürürlüğe gireceği bilgisine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için net asgari ücretin 22 bin 104 lira olacağını açıkladı. Peki, bu zam ne zaman geçerli olacak ve zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantının ardından Bakan Işıkhan, yeni asgari ücreti kamuoyuna duyurdu. Bu zammın ardından milyonlarca çalışan, yeni maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. İşte zamlı asgari ücretin uygulanma takvimi:
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Zamlı asgari ücret, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Çalışanlar ilk zamlı maaşlarını Şubat ayı itibarıyla hesaplarında görecek.
2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini ifade etti.