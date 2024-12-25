Asgari Ücret Açıklandı: Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?

Gözler, zammın ne zaman yürürlüğe gireceği bilgisine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için net asgari ücretin 22 bin 104 lira olacağını açıkladı. Peki, bu zam ne zaman geçerli olacak ve zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantının ardından Bakan Işıkhan, yeni asgari ücreti kamuoyuna duyurdu. Bu zammın ardından milyonlarca çalışan, yeni maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. İşte zamlı asgari ücretin uygulanma takvimi: