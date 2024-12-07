ASGARİ ÜCRET 50 Bin TL Olur mu? Fatih Portakal TÜİK Hesabına Göre Konuştu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan 18 Kez Ret Yediler!
Son dakika! Asgari ücret ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranırken siyasi liderler, işçi ve işverenlerin talepleri Salı günü başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının sancılı geçeceğine işaret etti. Ancak 2025 asgari ücret belirleme süreci öncesinde bir veri daha milyonların geliri için yeni tartışma konusu yarattı. TÜİK’in sağlıklı gıda maliyeti asgari ücrette yüzde 200’lük zam ile 50 bin TL hesabını ortaya koydu. Gazeteci Fatih Portakal ve Saygı Öztürk o rakamları paylaştı.
Son dakika haberi… Asgari ücret 2025 zam pazarlığı gelecek hafta Salı günü başlıyor. 6.8 milyondan fazla çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek süreçte ‘asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? diye merak ediliyor. Yeni asgari ücret zam oranları için birçok senaryo ortaya atılsa da en büyük belirsizlik bu yılki süreçte yaşanıyor. İşverenin talebinin yüzde 25-35 arasında olduğu iddia edilirken, işçiler ise ürün ve hizmet fiyatlarını artıracak korkusu ile henüz talepleri konusunda ipucu bile vermedi. Peki 2025 asgari ücrete zam ne olur? Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) o verisi ile ortaya gelen rakam ağızları açık bıraktı. Gazeteci Fatih Portakal ise, ‘Bu mümkün mü?’ diyerek seslendi. İşte son dakika asgari ücrete zam haberinin detayları…
SAĞLIKLI GIDAYA 50 BİN TL!
TÜİK’in verilerine göre bir işçinin maaşının yüzde 23’ü gıda harcamalarına gidiyor. Sağlık Bakanlığı’nın beslenme rehberine göre ise bir işçinin günlük sağlıklı beslenme maliyeti 386 TL. Bu da aylık 11 bin lirayı aşıyor. TÜİK’in hesaplamasında ise bu rakam 50 bin TL’yi buluyor. Bu da asgari ücrete yapılacak yüzde 200’lük bir zammın ancak sağlıklı beslenme parasına denk olduğu anlamına geliyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİN ÇARPICI SÖZLER
Gazeteci Fatih Portakal Sözcü TV’deki yayınında bu çelişkiye dikkat çekerek, ‘Asgari ücret 50 bin TL olabilir mi?’ sorusunu gündeme taşıdı. Portakal, TÜİK’in o verisini anımsatarak, “Bu hesaba göre konuşulan asgari ücret rakamlarının bu ihtiyacın yarısını karşılayabileceğini görüyoruz’ ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET BELİRLEMEDE İLK KEZ DUYACAĞINIZ RAKAMLAR
O soruya yanıt olabilecek açıklama ise Sözcü TV Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ten geldi. Öztürk, TÜRK-İŞ’in asgari ücret için bir çalışması olduğunu ifade ederek, AKP hükümeti döneminde 236 kez asgari ücret belirlendiğini ve bunların 18’ine TÜRK-İŞ’in muhalefet olduğunu belirtti. “Bunların altısında işçi, hükümet ve işverenin mutabık kaldığını, ikisinde ise hükümet ve işçi kesimi birlikte hareket etti” bilgisini paylaştı.
ERDOĞAN BİR KEZ DAHA SON NOKTAYI KOYACAK
Siyasi parti liderlerinin yeni asgari ücret için rakam söylemesinin kolay olduğunu ifade eden Öztürk, “Bakıyorsunuz parti başkanları ’30 bin TL’den aşağı olmasın’ diyor. Bir tanesi yüzde 30 olsun, 40 olsun hatta 50 olsun diyen bile var. Ama bunun gerçekçi olmadığını onlar da biliyor” dedi.
“İlk toplantıda herhangi bir rakam telaffuz etmeyecekler” diyen Gazeteci Öztürk şunları dile getirdi:
“İki taraftan da çok umut yok. Önce işveren bir teklif verecek. Sonra TÜRK-İŞ ‘kabul etmeyiz’ diyecek. Kararda genelde hükümet ve işveren ortak hareket ediyor. Ne olacak? TÜRK-İş geçmişte 18 kez muhalefet şerhi koymuştu. 19. kez yeniden muhalefet şerhi koyacak. Burada da bitmeyecek. Bir gerilim yaşanacak. TÜRK-İŞ Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve TİSK yetkilisi bu kez yine Cumhurbaşkanımıza gidecek. Orada bir görüşme yapıldıktan sonra biraz daha artırılma imkanı var mı diye görüşülecek. Geçen seneki gibi bir süreç başlayacak.”