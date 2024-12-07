ASGARİ ÜCRET 50 Bin TL Olur mu? Fatih Portakal TÜİK Hesabına Göre Konuştu: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan 18 Kez Ret Yediler!

“İlk toplantıda herhangi bir rakam telaffuz etmeyecekler” diyen Gazeteci Öztürk şunları dile getirdi:

“İki taraftan da çok umut yok. Önce işveren bir teklif verecek. Sonra TÜRK-İŞ ‘kabul etmeyiz’ diyecek. Kararda genelde hükümet ve işveren ortak hareket ediyor. Ne olacak? TÜRK-İş geçmişte 18 kez muhalefet şerhi koymuştu. 19. kez yeniden muhalefet şerhi koyacak. Burada da bitmeyecek. Bir gerilim yaşanacak. TÜRK-İŞ Genel Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve TİSK yetkilisi bu kez yine Cumhurbaşkanımıza gidecek. Orada bir görüşme yapıldıktan sonra biraz daha artırılma imkanı var mı diye görüşülecek. Geçen seneki gibi bir süreç başlayacak.”