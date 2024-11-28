ASGARİ ÜCRET 2025 ZAM ORANI SON DAKİKA: Cem Küçük, ‘Buradan Yola Çıkarak’ Dedi: Kuruşu Kuruşuna Rakamı Açıkladı

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Bu soruya yaptığı yorum ile dikkat çeken Gazeteci Cem Küçük, AKP’nin son seçimlerdeki başarısızlığında ekonomi politikalarının büyük rol oynadığını kaydetti ve, “Hayat pahalılığı hâlâ devam ediyor. Emekli ve özel sektör çalışanlarının durumu kötü. Eğer asgari ücret ve emeklilere yönelik iyileştirmeler yapılmazsa, millet bunu unutmaz. Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği enflasyon oranı yüzde 44. Bu da 24.884 TL yapıyor. Ben buradan yola çıkarak asgari ücretin 24 bin – 24.500 TL olacağını düşünüyorum. 25 bin olacağına ise emin değilim. Anadolu'da emekli maaşı ile geçinenler var. Dolayısıyla AK Parti'nin bu kesimi mağdur etmemesi lazım. Hazine’deki paranın bir kısmı emekliye verilmeli. Özel sektör çalışanları büyük sıkıntı yaşıyor. Millet her seçimde doğruyu yapıyor."