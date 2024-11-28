ASGARİ ÜCRET 2025 ZAM ORANI SON DAKİKA: Cem Küçük, ‘Buradan Yola Çıkarak’ Dedi: Kuruşu Kuruşuna Rakamı Açıkladı
Son dakika haberleri: Asgari ücrete zamda kritik süreç başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı itibarıyla toplanacak ve 2025 rakamını belirleyecek. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İş dünyası temsilcileri popülist söylemlerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarı yaparken, Gazeteci Cem Küçük ise yeni asgari ücret 2025 zammına ilişkin rakamın 25 bin TL’yi aşamayacağını ifade etti. İşte detaylar…
Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 2025 asgari ücret ne kadar olacak? sorusuna yanıt arayan milyonlarca çalışan için açıklamalar peş peşe geliyor. İşveren ve işçinin zam beklentileri ise bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işini daha da zorlaştıracak gibi gözüküyor!
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 1. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası başlarında gerçekleştirilecek. 15 kişiden oluşan heyet 4 toplantı sonunda aynı ayın son günlerinde asgari ücret 2025 rakamını duyuracak.
İşçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsilen TİSK masada bulunacak. TÜRK-İş geçen sene olduğu gibi 5 kişilik temsilcisinin 4 kişisini asgari ücretle çalışan işçilerden oluşturacak.
KOMİSYON TOPLANTISI ÖNCESİ İLK ADIM
Asgari ücrete zamda en kritik adımlardan biri ise dün atıldı. Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle toplandı. Toplantıya 4 büyük işçi dernekleri katıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya başkanlık eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, toplumsal adalet ve huzurun temel gereklerinden biri olan yargı süreçlerini çalışma hayatı özelinde ele almak ve daha etkin çözümler geliştirebilmek için bir araya geldiklerini belirtti. İşçi ve işveren arasında gerek bireysel gerek toplu iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda adaletin hızlı, etkin ve hakkaniyetli şekilde tecelli etmesi gerektiğini vurgulayan Özçelik, şunları kaydetti:
"Amacımız bu alandaki sorunları tespit ederek hukuki süreçlerin daha hızlı işletilmesini, işçi ve işverenlerimizin hak kayıplarını önleyici düzenlemelerin geliştirilmesini, yargı süreçlerini daha etkin hale getirecek yeni ve somut öneriler sunabilmektir. Bu anlayışla Üçlü Danışma Kurulu gibi mekanizmalarla istişare kültürümüzü güçlendiriyor ve dayanışma ruhumuzu daha ileri bir seviyeye taşımaya çalışıyoruz."
İŞ DÜNYASININ ASGARİ ÜCRET TALEBİ
Öte yandan iş dünyası temsilcileri asgari ücret 2025 rakamının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin çağrıda bulundular. İSO Başkanı Seyit Ardıç dün yaptığı açıklamasında, asgari ücret belirlenme sürecinin titizlikle ele alınması gerektiğini vurguladı ve adil bir şekilde çözüm sağlanması gerektiğini söyledi.
“ASGARİ ÜCRET SİYASİ MALZEME YAPILMASIN”
Ardıç konuya ilişkin şunları söyledi:
“Yapılan düzenleme sadece asgari ücreti değil, zincirleme olarak tüm ücretleri etkileyecektir. Bu artışların gecikmeli de olsa mal ve hizmet fiyatlarına yansıması, dezenflasyon sürecini sekteye uğratma riski de taşımaktadır. Çok boyutlu ve farklı yansımaları olan bu konu, titizlikle ve adil bir şekilde değerlendirilmelidir. Mevcut ekonomik koşullarda firmalarımız kar etmeyi bir kenara bırakmış, sadece ayakta kalmaya çalışıyor. Çalışanlarımızın gelirini arttıracak, ülkemizde üretimin devamlılığını sağlayacak böylesine önemli bir konu, siyasi malzeme yapılmadan ele alınmalı, gerçeklikle bağdaşmayan popülist söylemlerden uzak tutulmalıdır.”
YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?
Bu soruya yaptığı yorum ile dikkat çeken Gazeteci Cem Küçük, AKP’nin son seçimlerdeki başarısızlığında ekonomi politikalarının büyük rol oynadığını kaydetti ve, “Hayat pahalılığı hâlâ devam ediyor. Emekli ve özel sektör çalışanlarının durumu kötü. Eğer asgari ücret ve emeklilere yönelik iyileştirmeler yapılmazsa, millet bunu unutmaz. Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği enflasyon oranı yüzde 44. Bu da 24.884 TL yapıyor. Ben buradan yola çıkarak asgari ücretin 24 bin – 24.500 TL olacağını düşünüyorum. 25 bin olacağına ise emin değilim. Anadolu'da emekli maaşı ile geçinenler var. Dolayısıyla AK Parti'nin bu kesimi mağdur etmemesi lazım. Hazine’deki paranın bir kısmı emekliye verilmeli. Özel sektör çalışanları büyük sıkıntı yaşıyor. Millet her seçimde doğruyu yapıyor."