ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI! ARA ZAM Formülüne Dönüş! İlk Rakam Masaya Geliyor: Sebebi O Verilerde Gizli, ‘İkiye Bölünebilir…’

PAZARLIĞIN BAŞLAYACAĞI RAKAM

Asgari ücret masasında en önemli veri enflasyon rakamları olacak. Bütçe hedefleri ve enflasyonla mücadelede zamda üst limitin yıllık enflasyon olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon ise asgari ücret pazarlıklarının başlayacağı rakam olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda Merkez Bankası enflasyon hedefleri doğrultusunda yılın yüzde 44,81 ile kapanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyonunda beklenen 1,67’lik oranın gerçekleşmesi ile de 6 aylık rakamın yüzde 16,48 olabileceği hesaplanıyor. Yani yeni asgari ücret rakamının 19.803 TL ile 24.620 TL arasında belirlenmesi olası. Ancak son dönemde yapılan zamlara bakıldığında ‘çalışanların enflasyona ezdirilmeme’ parolası yeni asgari ücreti üst limitin de üzerinde belirlenmesine neden olmuştu. Bu sebeple 25 bin TL rakamı psikolojik sınır olarak öne çıkıyor.