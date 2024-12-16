ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI! ARA ZAM Formülüne Dönüş! İlk Rakam Masaya Geliyor: Sebebi O Verilerde Gizli, ‘İkiye Bölünebilir…’
Son dakika haberi… Asgari ücret toplantısı için ikinci perde açılıyor! Tespit Komisyonu bugün yeni asgari ücret rakamını belirlemek için yeniden bir araya gelecek. Bugünkü toplantıda ekonomik veriler ile raporlar masaya gelecek. Yeni asgari ücret zammı için ilk rakamın da TİSK tarafından heyete sunulması bekleniyor. Peki asgari ücret 2025 ne kadar, kaç TL olacak? SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrete ara zam formülüne ilişkin dikkat çeken yorumda bulundu. İşte detaylar…
Son dakika: Asgari ücret zammı Ocak ayında yüzde 49,11 olarak belirlenmişti. Asgari ücret net 17.002 TL’ye yükseldi. Yıl sonu yaklaşırken ‘asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak’ sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Ocak zammı için 2. Toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek’ parolası ile masaya oturacak heyette bugün ilk kez veriler ve rakamları konuşacak…
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'taki ilk toplantısıyla resmi olarak başladı. Komisyon, ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te gerçekleştirecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil etti. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. Ağar'ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer aldı.
TARAFLARIN TALEPLERİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimi asgari ücretli çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, TÜRK-İŞ temsilcileri ise resmi enflasyon oranı üzerinden yapılan tartışmaları ‘anlamsız’ olarak nitelendirdi. İşverenler ise yüzde 25-35 aralığındaki bir rakamda yeni asgari ücretin belirlenmesini talep ediyor. Ayrıca hem işveren hem işçi devlet desteklerinin ve gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini talep ediyor.
ASGARİ ÜCRET YENİ RAKAMINDA SENARYOLAR
Yüzde 20 zam: 20.402,40 TL
Yüzde 25 zam: 21.252,40 TL
Yüzde 30 zam: 22.102,60 TL
Yüzde 35 zam: 22.952,70 TL
Yüzde 40 zam: 23.802,80 TL
Yüzde 45 zam: 24.652,90 TL
Yüzde 50 zam: 25.503 TL
PAZARLIĞIN BAŞLAYACAĞI RAKAM
Asgari ücret masasında en önemli veri enflasyon rakamları olacak. Bütçe hedefleri ve enflasyonla mücadelede zamda üst limitin yıllık enflasyon olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon ise asgari ücret pazarlıklarının başlayacağı rakam olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda Merkez Bankası enflasyon hedefleri doğrultusunda yılın yüzde 44,81 ile kapanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyonunda beklenen 1,67’lik oranın gerçekleşmesi ile de 6 aylık rakamın yüzde 16,48 olabileceği hesaplanıyor. Yani yeni asgari ücret rakamının 19.803 TL ile 24.620 TL arasında belirlenmesi olası. Ancak son dönemde yapılan zamlara bakıldığında ‘çalışanların enflasyona ezdirilmeme’ parolası yeni asgari ücreti üst limitin de üzerinde belirlenmesine neden olmuştu. Bu sebeple 25 bin TL rakamı psikolojik sınır olarak öne çıkıyor.
2024 ASGARİ ÜCRETİ İLE AYLIK ENFLASYONDA YÜKSELİŞ
Ancak asgari cüretin enflasyonu artırması ihtimali ekonomi yönetiminin en büyük korkuları arasında. Ocak 2024 asgari ücret rakamının ardından gelen ilk 2 aylık TÜFE verisi bu çekimserliğin en büyük kanıtlarından bir tanesi.
Asgari ücret zammı ile Ocak 2024 enflasyonu yüzde 6,70, Şubat enflasyonu ise 4,53 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası raporlarında da bu durum açıkça belirtilmişti. Bu tarihten sonra aylık enflasyonda düşüş eğilimi hemen hemen tüm yıl devam etti. Ancak Mayıs ayında beklentiler doğrultusunda yıllık enflasyon pik seviyeye ulaşmıştı.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
SGK Uzmanı Murat Bal tam olarak bu konuya dikkat çekerek 2025 asgari ücret için dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Enflasyonu birden yükseltmemesi için asgari ücretin bu yıl iki kez belirlenebileceğini ifade etti. Murat Bal konuya ilişkin şunları söyledi:
“Bu yıl bir kez mi güncellenecek yoksa Temmuz ayında bir ara zam olacak mı? Bunun cevabı asgari ücrete yapılacak zammı belirleyecek. Yıl sonu hedeflenen enflasyon TÜİK rakamları ile uyuşacak gibi gözüküyor. Yüzde 44-45 gibi bir rakam çıkacak. Bu yıl yapılan asgari ücret 2 aylık enflasyona yansıdı. Bu sebeple asgari ücrete yapılacak zammın ikiye bölünebileceğini düşünüyorum. Bu kez 3. Toplantı ile rakamın netleşeceğini düşünüyorum. Üçüncü toplantı bu hafta sonuna doğru Cuma günü gibi olabilir.”