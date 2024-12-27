Aselsan’dan Rekor Anlaşma: KAP’a Bildirildi

Aselsan, Avrupa Birliği’nden (AB) bir müşteri ile büyük bir anlaşmaya imza attığını KAP’a duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Aselsan’dan Rekor Anlaşma: KAP’a Bildirildi - Resim: 1

Aselsan, Avrupa Birliği'nden bir müşteriyle 50,8 milyon euro değerinde kara silah sistemi ihracat sözleşmesine imza attıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Aselsan’ın imza attığı anlaşmanın toplam tutarının KAP’a yapılan açıklamaya göre 50.8 milyon euro olduğu belirtildi.

1 2
Aselsan’dan Rekor Anlaşma: KAP’a Bildirildi - Resim: 2

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Aselsan, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "Aselsan, Avrupa Birliği'nde yerleşik bir müşterisi ile kara silah sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 50,8 milyon euro olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır" denildi.

2 2