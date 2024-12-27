Aselsan’dan Rekor Anlaşma: KAP’a Bildirildi

Aselsan, Avrupa Birliği'nden bir müşteriyle 50,8 milyon euro değerinde kara silah sistemi ihracat sözleşmesine imza attıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Aselsan’ın imza attığı anlaşmanın toplam tutarının KAP’a yapılan açıklamaya göre 50.8 milyon euro olduğu belirtildi.