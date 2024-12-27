Aselsan’dan Rekor Anlaşma: KAP’a Bildirildi
Aselsan, Avrupa Birliği’nden (AB) bir müşteri ile büyük bir anlaşmaya imza attığını KAP’a duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Aselsan, Avrupa Birliği'nden bir müşteriyle 50,8 milyon euro değerinde kara silah sistemi ihracat sözleşmesine imza attıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Aselsan’ın imza attığı anlaşmanın toplam tutarının KAP’a yapılan açıklamaya göre 50.8 milyon euro olduğu belirtildi.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Aselsan, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, "Aselsan, Avrupa Birliği'nde yerleşik bir müşterisi ile kara silah sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 50,8 milyon euro olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır" denildi.