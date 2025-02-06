ASELSAN'dan Rekor Anlaşma! İmzalar Resmen Atıldı: KAP'a Bildirildi
ASELSAN, Afrika ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren müşterisiyle 21.3 milyon dolarlık sözleşme yaptığını duyurdu.
Kaynak: AA
ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde faaliyet gösteren bir müşteriyle askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına yönelik 21,3 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
ANLAŞMANIN DETAYLARI PAYLAŞILDI
Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın detaylarını paylaştı.
KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI
KAP'a yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu ve Afrika bölgesinde faaliyet gösteren bir müşteri arasında, askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 21,3 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.