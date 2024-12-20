Artık Kimse Çöpe Atmayacak, Biriktiren Para Basacak! 1 Ocak'tan İtibaren Türkiye'de Başlıyor

5 BİN İADE NOKTASI KURULACAK

Sistemin ilk aşamasında, Türkiye genelinde 5 bin iade noktası kurulması planlanıyor. Zincir marketlerden belediyelere, üniversitelerden otellere kadar birçok alanda yer alacak iade makineleriyle vatandaşlar, geri dönüşüme katkıda bulunurken ekonomik kazanç da elde edebilecek.

ŞİŞE VE KUTULAR İÇİN DEPOZİTO ÜCRETİ

Depozito Yönetim Sistemi ile iade edilen her bir şişe veya kutu için vatandaşlara 25 kuruş ödeme yapılacak. Bu tutar, Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın sağlayacağı altyapı üzerinden vatandaşların “e-cüzdan” hesaplarına aktarılacak.

E-cüzdanda biriken depozito tutarları, alışverişlerde kullanılabilecek. Böylece hem çevre korunacak hem de vatandaşlar için ek gelir sağlanmış olacak.